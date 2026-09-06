Un total de 21 inmigrantes marroquíes identificados por un nuevo apedreamiento a militares y guardias civiles en Ceuta
- Tras la identificación de los implicados por los agentes, estos regresaron de manera voluntaria a Marruecos
- El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín
Un total de 21 inmigrantes marroquíes han sido identificados en las últimas horas en Ceuta por su participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles.
Tras el aviso del regimiento militar número 7 de Ceuta, que alertaba de que un grupo de personas los estaban apedreando, la Guardia Civil intervino e identificó a los implicados, quienes de manera voluntaria regresaron a Marruecos, han informado fuente de Interior de RTVE, que han añadido que el altercado quedó resuelto sin que se produjeran daños materiales ni personales.
El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde siguen durmiendo centenares de inmigrantes.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada.
La ATME exige el reconocimiento como agentes de la autoridad
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".
La ATME ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como "profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas".
"No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha añadido la organización de militares.