Un total de 21 inmigrantes marroquíes identificados por un nuevo apedreamiento a militares y guardias civiles en Ceuta

Un total de 21 inmigrantes marroquíes han sido identificados en las últimas horas en Ceuta por su participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles.

Tras el aviso del regimiento militar número 7 de Ceuta, que alertaba de que un grupo de personas los estaban apedreando, la Guardia Civil intervino e identificó a los implicados, quienes de manera voluntaria regresaron a Marruecos, han informado fuente de Interior de RTVE, que han añadido que el altercado quedó resuelto sin que se produjeran daños materiales ni personales.

Vehículos militares en Ceuta. Marcos Moreno Marcos Moreno/Europa Press

El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde siguen durmiendo centenares de inmigrantes.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada.