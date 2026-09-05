El BOE publica la orden que prorroga otros 15 días los controles en fronteras a los viajeros procedentes de Italia
- Interior promete dejar la orden sin efecto cuando desaparezcan "las amenazas que motivaron su adopción"
- Los controles responden a la decisión de Italia de suspender Schengen para viajeros de España por la crisis en Ceuta
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio del Interior por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas a los viajeros procedentes de Italia otros 15 días, hasta el 22 de septiembre.
La decisión responde a la nueva prolongación del gobierno de Giorgia Meloni de la suspensión del espacio Schengen a los viajeros de España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta.
En concreto, la prórroga surtirá efectos desde las 00.00 horas del 8 de septiembre hasta las 24.00 horas del 22 de septiembre de 2026.
Esta será objeto de "evaluación permanente" y quedará sin efecto antes de la fecha prevista "cuando desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas", recoge el texto.
La orden, de 4 de septiembre y firmada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que cualquier prolongación deberá acordarse mediante una "nueva decisión motivada", previa evaluación actualizada de su "necesidad y proporcionalidad" y con cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.
Tensiones entre Madrid y Roma por Ceuta
La decisión del gobierno español responde a las tensiones con Italia desde que el pasado 31 de julio el Gobierno italiano anunciara su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta tras la entrada de unos 80.000 migrantes de forma masiva.
La suspensión supuso la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió, sin éxito, a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.
El gobierno italiano prorrogó 15 días sus controles a los viajeros de España el pasado 31 de agosto, tras lo que el Ministerio del Interior español ha respondido con otra en los puertos y aeropuertos españoles, del 8 al 22 de septiembre.
Durante esta crisis, Sánchez se ha referido a los controles de Italia diciendo que no tienen "ningún sentido". En una entrevista en la Cadena Ser, recordó que España ayudó a Italia a acoger a inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa y defendió la necesidad de solidaridad.
Sánchez también lamentó la carta de 22 líderes europeos, entre ellos Meloni, cuestionando la política migratoria del Ejecutivo español y esgrimió que siempre ha defendido que los países europeos en primera línea que sufren la llegada de migración irregular, como España e Italia, necesitan "la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa".