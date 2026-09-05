El BOE publica la orden que prorroga otros 15 días los controles en fronteras a los viajeros procedentes de Italia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio del Interior por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas a los viajeros procedentes de Italia otros 15 días, hasta el 22 de septiembre.

La decisión responde a la nueva prolongación del gobierno de Giorgia Meloni de la suspensión del espacio Schengen a los viajeros de España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta.

En concreto, la prórroga surtirá efectos desde las 00.00 horas del 8 de septiembre hasta las 24.00 horas del 22 de septiembre de 2026.

Esta será objeto de "evaluación permanente" y quedará sin efecto antes de la fecha prevista "cuando desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas", recoge el texto.

La orden, de 4 de septiembre y firmada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que cualquier prolongación deberá acordarse mediante una "nueva decisión motivada", previa evaluación actualizada de su "necesidad y proporcionalidad" y con cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.