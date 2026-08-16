España controla ya a más de 4.600 viajeros de terceros países procedentes de Italia

La Policía Nacional ha identificado desde el pasado 8 de agosto a 4.646 viajeros de terceros países que han llegado a España en 409 vuelos procedentes de Italia, en el marco de los controles fronterizos aleatorios establecidos por el Gobierno ante la situación migratoria en el país transalpino.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, hasta las 13:00 horas de este domingo han participado en estos controles un total de 637 agentes de la Policía Nacional.

Los controles, de carácter aleatorio, afectan a los pasajeros de vuelos procedentes de Italia que son nacionales de países que no pertenecen a la Unión Europea. Su objetivo es comprobar la situación de estos viajeros y detectar posibles desplazamientos posteriores hacia España.

01.29 min España establece controles fronterizos con Italia

Más de 600 identificaciones durante el fin de semana

Desde el viernes y hasta las 13:00 horas de este domingo se ha controlado a 624 pasajeros. La mayor parte, 253, han llegado en cuatro vuelos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, han sido identificados 98 ciudadanos de terceros países procedentes de seis vuelos. También se han realizado controles en Málaga, donde se han contabilizado 28 pasajeros de tres vuelos; Sevilla, con 18 viajeros de tres aviones; Bilbao, con ocho personas de cuatro vuelos; Alicante, con 23 pasajeros de seis vuelos, y Valencia, con dos viajeros de un vuelo.

En Baleares, el aeropuerto de Mallorca ha registrado nueve identificaciones correspondientes a un vuelo, mientras que en Menorca se ha controlado a un pasajero. En Ibiza se ha registrado un vuelo procedente de Italia sin que se identificara a ningún pasajero de terceros países.

En Canarias, los controles han afectado a ocho pasajeros de cinco vuelos en Tenerife Sur, 11 de dos vuelos en Lanzarote, uno en Fuerteventura y dos en Gran Canaria.

Controles hasta el 7 de septiembre

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en los aeropuertos y puertos españoles con conexiones directas con Italia entró en vigor a las 00:00 horas del pasado sábado 8 de agosto y está previsto que se mantenga, en principio, hasta el próximo 7 de septiembre.

La medida se adoptó después de que Italia mantuviera los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, cuando se produjo una llegada masiva de personas desde Marruecos.

Los controles españoles se aplican en los puntos que mantienen conexiones directas entre ambos países y suponen una suspensión temporal de la aplicación ordinaria de las reglas de libre circulación del espacio Schengen en estas conexiones.

El Gobierno mantiene estas medidas a la espera de que Italia retire los controles establecidos para los viajeros procedentes de España.