El Parlamento húngaro no ha retirado la bandera de la UE ni la ha arrojado por la ventana, es un vídeo antiguo

Circulan en redes sociales mensajes que aseguran que el Parlamento húngaro se rebela ante la Unión Europea y ha retirado la bandera comunitaria, junto a un vídeo en el que aparecen varias personas acompañando a dos hombres que lanzan desde una ventana una bandera azul como la europea. Se trata de un vídeo descontextualizado y antiguo, grabado hace 12 años.

Leemos en un mensaje de X compartido más de 10.000 veces desde 31 de agosto: "El parlamento húngaro HA RETIRADO LA BANDERA de la UE y la ha arrojado por la ventana. Hungría se REBELA: 'nos obligaron a ingresar a la UE bajo condiciones falsas, por lo que debemos romper con ella'. ¿SE CONVERTIRÁ ESTO EN UN EFECTO DOMINÓ? ¿ES EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA UE?". El texto va acompañado de un vídeo en el que se ve cómo dos hombres arrojan la bandera de la Unión Europea por una ventana del parlamento húngaro. En la parte de abajo, se muestra una foto fija de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.