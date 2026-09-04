El Parlamento húngaro no ha retirado la bandera de la UE ni la ha arrojado por la ventana, es un vídeo antiguo
- El conservador Péter Magyar toma posesión como primer ministro de Hungría y pone fin a la era de Orbán
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Circulan en redes sociales mensajes que aseguran que el Parlamento húngaro se rebela ante la Unión Europea y ha retirado la bandera comunitaria, junto a un vídeo en el que aparecen varias personas acompañando a dos hombres que lanzan desde una ventana una bandera azul como la europea. Se trata de un vídeo descontextualizado y antiguo, grabado hace 12 años.
Leemos en un mensaje de X compartido más de 10.000 veces desde 31 de agosto: "El parlamento húngaro HA RETIRADO LA BANDERA de la UE y la ha arrojado por la ventana. Hungría se REBELA: 'nos obligaron a ingresar a la UE bajo condiciones falsas, por lo que debemos romper con ella'. ¿SE CONVERTIRÁ ESTO EN UN EFECTO DOMINÓ? ¿ES EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA UE?". El texto va acompañado de un vídeo en el que se ve cómo dos hombres arrojan la bandera de la Unión Europea por una ventana del parlamento húngaro. En la parte de abajo, se muestra una foto fija de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
No es un vídeo actual, se grabó el 13 de febrero de 2014
Las imágenes en las que se ve a dos diputados húngaros retirar y tirar por la ventana la bandera de la UE son antiguas. Una búsqueda inversa de varios fotogramas en Google nos lleva hasta el vídeo del momento, grabado el 13 de febrero de 2014.
Ese día, medios húngaros (1 y 2) publicaron que el diputado Tamás Gaudí-Nagy, del partido Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik), y el independiente Balázs Lenhardt retiraron dos banderas de la Unión Europea del salón de sesiones y las arrojaron por la ventana del pasillo parlamentario. Tras unos minutos, el diputado que presidía la sesión anunció que las banderas de la UE habían sido devueltas a su lugar. Por tanto, no fue el parlamento quien retiró las banderas, si no estos dos diputados. Días después, el portal de noticias Origo explicaba que los parlamentarios podrían ser multados con 166.000 florines (448€) y 50.000 florines (138€), respectivamente ya que, según el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, László Kövér, su comportamiento "violó gravemente la autoridad y el orden de la Asamblea Nacional".
Hungría forma parte de la Unión Europea desde 2004. Durante su segundo periodo al frente del país (2010-2026), ex primer ministro Viktor Orban mostró públicamente sus críticas a las instituciones comunitarias. En 2014, año en el que se graba el vídeo, el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, László Kövér, del Fidesz, el mismo partido que Orban, decidió no exhibir la insignia comunitaria en el Parlamento húngaro, como informaron varios medios (1 y 2). En mayo de 2026, tras la toma de posesión del nuevo primer ministro húngaro, el conservador y europeísta Péter Magyar, la bandera de la Unión Europea volvió al Parlamento Húngaro, tras 12 años.
Como te mostramos en la imagen inferior, el vídeo que te hemos desmentido circula en redes sociales con mensajes similares en distintos idiomas desde, al menos, abril de 2026. En esa misma fecha, la plataforma de verificación italiana Facta.news ya confirmó que se trataba de imágenes antiguas descontextualizadas.
El perfil que ha compartido el vídeo antiguo de los diputados húngaros desinforma habitualmente. En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre otros contenidos falsos que ha publicado (1, 2, 3 y 4). La Unión Europea, sus instituciones, agencias y líderes son un objetivo recurrente de desinformaciones que pretenden desprestigiar a esta organización.
Fuentes
- Facta.news
- Vídeos publicados en Youtube en 2014
- Ujszo
- HVG (Heti Világgazdaság)
- Hvg
- Magyar Tudat
- Origo