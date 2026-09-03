'El País' no ha publicado que el Gobierno prevé conceder el voto a tres millones de filipinos: es una suplantación
- Doble nacionalidad: ¿se conserva la del país de origen al adquirir la española?
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Circula en redes sociales un titular, con la estética del periódico El País, que afirma que el Gobierno de España concederá el voto a tres millones de filipinos, acompañado de unas supuestas declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Es falso. El País no ha publicado esa información: se trata de un montaje generado con inteligencia artificial (IA). Además, no hay registro de las declaraciones que atribuyen al ministro.
"Estoy hasta el c*** de que regalen ciudadanía y voto a gente que no ha pisado España en su vida", dice un mensaje de X del 1 de septiembre compartido más de 1.000 veces. La publicación adjunta una supuesta captura de pantalla de la versión digital de 'El País' en la que leemos: "El gobierno prevé conceder el voto a tres millones de filipinos". En el subtítulo añaden la siguiente declaración atribuida al ministro de Exteriores, José Manuel Albares: "España saldará su deuda histórica con el pueblo filipino, igual que lo hará con Cuba, Puerto Rico y el Franco Condado".
'El País' no ha publicado esa información: es un montaje creado con IA
Mediante una búsqueda en el archivo de El País, no encontramos registros de la existencia de un artículo similar. Tampoco aparece ningún resultado al hacer una búsqueda por las palabras clave 'Gobierno', 'voto' y 'filipinos', ni en este periódico ni en ninguna fuente oficial. Se trata de una suplantación a El País generada con inteligencia artificial (IA). La herramienta de detección Hive Moderation determina que está creada con esta tecnología con un 99,9% de probabilidad en su predicción, Truth Scan llega a la misma conclusión con un 96%. Por su parte, el detector de contenido creado con inteligencia artificial de OpenAI (ChatGPT) revela que la imagen está creada con IA. Puedes ver los resultados de las herramientas en la imagen inferior.
A partir de una búsqueda inversa, llegamos a la publicación de origen que comparte esta imagen. Se trata de un mensaje de X del 31 de agosto, y el mismo usuario comentó horas después que se trataba de una "parodia".
Exteriores no prevé conceder el voto a tres millones de filipinos
La publicación incluye en el subtítulo una frase atribuida a José Manuel Albares. Mediante una búsqueda por la frase textual, no aparece ningún medio de comunicación ni ninguna otra fuente oficial que informe sobre esas declaraciones del ministro. Este mensaje circula en el contexto de la llamada 'ley de nietos', una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática por la cual se puede conceder la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados por la Guerra Civil y la dictadura.
Según la legislación española, para poder votar en unas elecciones generales hay que estar nacionalizado (artículo 13 de la Constitución y artículo 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El artículo 22.1 del Código Civil español determina que, para la concesión de la nacionalidad española a ciudadanos de origen filipino, deben residir legalmente en España al menos dos años. Esta condición es igual para aquellos cuya nacionalidad de origen sea de países iberoamericanos, Andorra, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. A efectos de conseguir la doble nacionalidad, se consideran países iberoamericanos aquellos en los que el español o el portugués sean una de las lenguas oficiales, por lo que quedan excluidos Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana, mientras que sí entra en la lista Puerto Rico.
Para el resto de solicitantes extranjeros, como determina igualmente el artículo 22.1 del Código Civil, deben haber residido legalmente en nuestro país diez años y, en caso de haber obtenido la condición de refugiado, cinco.
En VerificaRTVE te hemos aclarado otros temas relacionados con la regularización y nacionalización de extranjeros en España: la regularización extraordinaria de extranjeros que plantea el Gobierno no implica que estos migrantes puedan votar en unas elecciones generales y hemos explicado si al obtener doble nacionalidad se conserva la del país de origen al adquirir la española.