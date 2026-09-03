'El País' no ha publicado que el Gobierno prevé conceder el voto a tres millones de filipinos: es una suplantación

Circula en redes sociales un titular, con la estética del periódico El País, que afirma que el Gobierno de España concederá el voto a tres millones de filipinos, acompañado de unas supuestas declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Es falso. El País no ha publicado esa información: se trata de un montaje generado con inteligencia artificial (IA). Además, no hay registro de las declaraciones que atribuyen al ministro.

"Estoy hasta el c*** de que regalen ciudadanía y voto a gente que no ha pisado España en su vida", dice un mensaje de X del 1 de septiembre compartido más de 1.000 veces. La publicación adjunta una supuesta captura de pantalla de la versión digital de 'El País' en la que leemos: "El gobierno prevé conceder el voto a tres millones de filipinos". En el subtítulo añaden la siguiente declaración atribuida al ministro de Exteriores, José Manuel Albares: "España saldará su deuda histórica con el pueblo filipino, igual que lo hará con Cuba, Puerto Rico y el Franco Condado".