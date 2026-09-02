La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la reforma constitucional que excluye a los opositores de las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este martes por unanimidad la reforma constitucional, impulsada por el presidente Daniel Ortega, que impedirá a los miembros de la oposición postularse para cargos públicos, ha anunciado el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.

Además, la enmienda extiende el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de las elecciones a quienes participen en "conspiraciones golpistas", "traición a la patria" o soliciten "intervención militar" extranjera.

Esta iniciativa ya había generado críticas de Estados Unidos y otros países de la región.

Esta nueva reforma constitucional impulsada por el dictador Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima (9 de enero - 15 de diciembre de 2027), para entrar en vigor.