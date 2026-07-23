El líder del Parlamento de Nicaragua afirma que sí habrá elecciones pero sin "traidores a la patria"
- Porras ha querido matizar las declaraciones de Ortega en las que aseguró que no volverá a haber comicios
- No obstante, sus palabras auguran mayor represión y detenciones de opositores
El líder de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, ha asegurado este miércoles que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinde de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.
Porras se ha expresado así luego de que el Parlamento anunciara el martes un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara el domingo en un mitin que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".
El titular del Parlamento ha querido matizar las declaraciones de Ortega y ha dicho que el mandatario lo que quiso decir es que en Nicaragua "no va a volver a haber nunca elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder de los imperialistas sobre el pueblo".
Las palabras de Ortega generaron el rechazo de países vecinos, como Costa Rica, Panamá —que llamó a consultas a su embajador— y Guatemala, así como del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que llamó "a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático".
Un mensaje que augura mayor represión
En declaraciones a la prensa oficial tras salir de un encuentro entre el Legislativo y jueces electorales, Porras ha explicado que los cambios que impulsan buscan impedir que aquellos que el Gobierno determine que son golpistas o traidores puedan competir en una elección.
"Lo importante es que dejemos en rango constitucional que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros", ha dicho Porras. Unas palabras que, en la práctica, auguran mayor represión y detenciones de opositores.
El Gobierno que dirige Ortega junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, ha declarado "traidores a la patria" y despojado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
Al aclarar que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua, Porras ha matizado que serán los nicaragüenses los que van a "determinar y organizar las elecciones" en el país. "Aquí no vamos a ser nunca más esclavos de nadie, de ninguna potencia extranjera y nunca más vamos a tener a un yanqui, a un imperialista dirigiendo las elecciones de nuestro país", ha señalado.
"No podemos aceptar que en este país se den elecciones donde tengan incidencia directa embajadores o representantes de potencias y de organismos extranjeros. Eso no lo podemos aceptar", ha insistido, como excusa para facilitar la implementación de un sistema que fomentará la persecución de disidentes a los dictadores.
El legislador ha dicho que luego de las consultas esperan tener lista la iniciativa de las reformas en la primera semana de agosto, para aprobarlas en la primera de dos legislaturas.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.