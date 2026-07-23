El líder del Parlamento de Nicaragua afirma que sí habrá elecciones pero sin "traidores a la patria"

El líder de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, ha asegurado este miércoles que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinde de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.

Porras se ha expresado así luego de que el Parlamento anunciara el martes un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara el domingo en un mitin que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

El titular del Parlamento ha querido matizar las declaraciones de Ortega y ha dicho que el mandatario lo que quiso decir es que en Nicaragua "no va a volver a haber nunca elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder de los imperialistas sobre el pueblo".

Las palabras de Ortega generaron el rechazo de países vecinos, como Costa Rica, Panamá —que llamó a consultas a su embajador— y Guatemala, así como del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que llamó "a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático".