España expulsa al embajador de Nicaragua después de que el régimen de Ortega expulsara al embajador español
- El Ministerio de Exteriores asegura que toma la medida "en estricta reciprocidad"
- El embajador en Managua, Sergio Farré Salvá, fue expulsado la semana pasada
El Gobierno español ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de la embajada España, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La expulsión del embajador nicaragüense, Mauricio Carlo Gelli, se ha decidido después de que el régimen de Daniel Ortega expulsara la pasada semana al embajador español, Sergio Farré Salvá. Farré, diplomático de carrera desde 2005, fue nombrado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre.
"El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", han añadido a las agencias fuentes del ministerio que dirige José Manuel Albares.
Crisis diplomáticas anteriores
En agosto de 2021, el Ministerio de Exteriores llamó a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado del Ministerio de Exteriores nicaragüense en el que se denunciaba la supuesta injerencia de España en la política interna del país centroamericano.
El régimen de Ortega no autorizó el regreso de la embajadora en 2022, y retiró a su embajador en Madrid. Finalmente, en julio de ese año, el Gobierno envió una nueva embajadora, Pilar María Terrén, que se acreditó en febrero de 2023, y la crisis se cerró.
El actual presidente se proclamó vencedor en las últimas elecciones que celebró el país, el 7 de noviembre de 2022, en las que no participaron sus rivales políticos por estar encarcelados. Desde 1997, el período presidencial es de cinco años y Ortega, de 79 años, culmina su quinto mandato, y cuarto consecutivo, el 10 de enero de 2027.
España no reconoció la reelección de Ortega, ha criticado la situación de los derechos humanos en el país y ha dado asilo a personalidades políticas como el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez.