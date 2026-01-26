España expulsa al embajador de Nicaragua después de que el régimen de Ortega expulsara al embajador español

El Gobierno español ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de la embajada España, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La expulsión del embajador nicaragüense, Mauricio Carlo Gelli, se ha decidido después de que el régimen de Daniel Ortega expulsara la pasada semana al embajador español, Sergio Farré Salvá. Farré, diplomático de carrera desde 2005, fue nombrado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre.

"El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", han añadido a las agencias fuentes del ministerio que dirige José Manuel Albares.