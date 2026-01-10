Nicaragua libera presos políticos, en el 19 aniversario del Gobierno, en medio de la presión de EE.UU.

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de "decenas de personas" que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, varios presos políticos, una excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

Comunicado del Gobierno Nicaragüense "El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes", informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado. De acuerdo con el comunicado, "esta actividad es Símbolo de nuestro invariable Compromiso con el Encuentro, la Paz y el Derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa, y tranquila". El Gobierno nicaragüense no aportó detalles de los liberados, pero EFE pudo confirmar con sus familiares la liberación de al menos siete opositores: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico, Rudy Palacios.

Divergentes confirmó la liberación de al menos 30 presos políticos Según varios familiares de presos políticos, el Gobierno les informó que éstos serían liberados este 10 de enero. El medio local Divergentes confirmó la liberación de al menos 30 presos políticos, mientras que otros medios manejan un número de excarcelados menor. Esta liberación de presos se produce un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que tras el "paso importante" dado por Venezuela para liberar a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas", un mensaje que se producía tras la captura en una misión militar estadounidense de Nicolás Maduro, aliado del Gobierno nicaragüense.