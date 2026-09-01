Nueva era en Apple: John Ternus releva a Tim Cook como CEO y despierta el hambre de innovación en dispositivos e IA

El 1 de septiembre está marcado en los calendarios de Cupertino, la ciudad de California donde tiene su sede Apple. John Ternus asciende este martes a director ejecutivo (CEO) de la compañía tecnológica y toma el testigo de Tim Cook, quien se ha sentado durante 15 años en el trono que dejó el mismo fundador Steve Jobs. La elección de Ternus, hasta ahora vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, ha despertado el hambre de nuevos dispositivos y desarrollos con inteligencia artificial (IA), que muchos de los seguidores de la marca de la manzana han echado en falta en los últimos años.

De la apuesta por los servicios... al hardware "John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor". Son las palabras que Cook dedicó a su sucesor en la nota de prensa que anunció en abril el cambio de sillas y, desde entonces, han corrido ríos de tinta sobre una nueva etapa más centrada en el hardware que en los servicios, hacia donde el CEO saliente extendió el negocio. "Apple lleva años sin presentar un dispositivo verdaderamente innovador", comenta un breve de The Economist, que destaca también las "dificultades para adaptarse a la era de la inteligencia artificial". Pero también le concede sus medallas: Cook "convirtió a Apple en una de las empresas más valiosas del mundo", a la par que el fabricante de chips Nvidia. La capitalización bursátil de la compañía ha aumentado más del 1000% en su mandato, hasta superar los 4 billones de dólares, y los ingresos se han cuadruplicado hasta los 416.000 millones, con nuevos mercados y líneas de negocio, según datos de la compañía. Y aunque los servicios de Apple (Apple TV, Pay, Music, Podcast, Arcade, Fitness...) han sido la joya de la corona, Cook también apostó por algunos nuevos dispositivos como el reloj Apple Watch, los auriculares Airpods o las gafas inteligentes Apple Vision Pro, desarrollos en los que ha participado el mismo Ternus como responsable del equipo de hardware. Recientemente, de hecho, sus esfuerzos se centraron en los nuevos iPhone 17 y él mismo presentó el nuevo portátil MacBook Neo. El primer examen público del nuevo CEO será el próximo 9 de septiembre, cuando se espera que revele la nueva línea de iPhone que podría incluir por primera vez un móvil plegable, innovación que ya han abordado sus competidores.