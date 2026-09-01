Nueva era en Apple: John Ternus releva a Tim Cook como CEO y despierta el hambre de innovación en dispositivos e IA
- Cook, sucesor de Steve Jobs, apostó por los servicios y destacó por su estrategia operativa
- El elegido supervisó el desarrollo de 'hardware' de los últimos iPhones, Airpods y MacBooks
El 1 de septiembre está marcado en los calendarios de Cupertino, la ciudad de California donde tiene su sede Apple. John Ternus asciende este martes a director ejecutivo (CEO) de la compañía tecnológica y toma el testigo de Tim Cook, quien se ha sentado durante 15 años en el trono que dejó el mismo fundador Steve Jobs. La elección de Ternus, hasta ahora vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, ha despertado el hambre de nuevos dispositivos y desarrollos con inteligencia artificial (IA), que muchos de los seguidores de la marca de la manzana han echado en falta en los últimos años.
De la apuesta por los servicios... al hardware
"John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor". Son las palabras que Cook dedicó a su sucesor en la nota de prensa que anunció en abril el cambio de sillas y, desde entonces, han corrido ríos de tinta sobre una nueva etapa más centrada en el hardware que en los servicios, hacia donde el CEO saliente extendió el negocio.
"Apple lleva años sin presentar un dispositivo verdaderamente innovador", comenta un breve de The Economist, que destaca también las "dificultades para adaptarse a la era de la inteligencia artificial". Pero también le concede sus medallas: Cook "convirtió a Apple en una de las empresas más valiosas del mundo", a la par que el fabricante de chips Nvidia. La capitalización bursátil de la compañía ha aumentado más del 1000% en su mandato, hasta superar los 4 billones de dólares, y los ingresos se han cuadruplicado hasta los 416.000 millones, con nuevos mercados y líneas de negocio, según datos de la compañía.
Y aunque los servicios de Apple (Apple TV, Pay, Music, Podcast, Arcade, Fitness...) han sido la joya de la corona, Cook también apostó por algunos nuevos dispositivos como el reloj Apple Watch, los auriculares Airpods o las gafas inteligentes Apple Vision Pro, desarrollos en los que ha participado el mismo Ternus como responsable del equipo de hardware. Recientemente, de hecho, sus esfuerzos se centraron en los nuevos iPhone 17 y él mismo presentó el nuevo portátil MacBook Neo.
El primer examen público del nuevo CEO será el próximo 9 de septiembre, cuando se espera que revele la nueva línea de iPhone que podría incluir por primera vez un móvil plegable, innovación que ya han abordado sus competidores.
Robots e inteligencia artificial
El futuro de la dirección de Apple con Ternus a los mandos puede intuirse, además, a la luz de otras dos pistas. Por un lado, las investigaciones sobre el movimiento y la expresividad de robots no antropomórficos que ha desarrollado su equipo de hardware. Por otro, el hecho de que el ‘número 2’ de la empresa vaya a ser Johny Srouji, quien impulsó la estrategia de chips propios.
Asimismo, la sucesión ocurre en un momento en el que el precio del hardware se está disparando por la escasez de chips de almacenamiento y memorias RAM por el alto consumo de la industria de la IA. En una de sus últimas apariciones este verano, Cook ya avanzó que Apple tendría que subir sus precios por el encarecimiento de estas piezas.
Y, mientras tanto, la industria sigue pendiente de si Apple da la campanada con la inteligencia artificial. "El próximo CEO de Apple necesita lanzar un producto de IA revolucionario", titula el periodista especializado en tecnología Steven Levy un artículo en el portal especializado WIRED. La dirección de Cook no ha realizado las grandes inversiones de otras empresas tecnológicas, pero eso puede no ser negativo: "Si el auge de la IA se convierte en un fracaso, o si los beneficios no llegan a los laboratorios de vanguardia, Ternus podría acabar en una posición de relativa fortaleza", opina The Economist.
La última de las incógnitas de la nueva etapa tiene que ver con la gestión y el liderazgo de Ternus. En los últimos meses, los numerosos perfiles del CEO saliente han alabado sus capacidades para la estrategia y las operaciones empresariales, ¿podrá mantener el listón? De momento, contará con el apoyo de Cook como presidente ejecutivo.