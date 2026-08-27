Los transportistas exigen más seguridad en Ceuta ante el riesgo de polizones en los camiones

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) han reclamado un refuerzo urgente de la seguridad en Ceuta ante el riesgo de que aumenten los intentos de acceso de polizones a camiones y semirremolques con destino a la Península. Los transportistas han advertido de las consecuencias que la actual presión migratoria está teniendo sobre los conductores profesionales y la actividad logística de la ciudad autónoma.

En un comunicado, la Confederación ha mostrado su apoyo a los ciudadanos y al tejido empresarial ceutí y ha alertado de que la situación está afectando a la actividad económica. Por ello, se ha sumado a la petición de CEOE y CEPYME para que las administraciones adopten medidas urgentes que permitan recuperar la normalidad.

La patronal del transporte considera que los transportistas se encuentran entre los colectivos más afectados por la situación, debido a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan durante su actividad diaria.

Riesgos para conductores, empresas y migrantes Las organizaciones del sector sostienen que los intentos de acceso a los camiones pueden poner en peligro la integridad física de los conductores, provocar daños materiales y generar incertidumbre para las empresas de transporte. La CETM advierte de que los posibles asaltos, intrusiones en los vehículos o incidentes relacionados con la presencia de polizones dificultan el normal desarrollo del transporte de mercancías. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) recuerdan también que este fenómeno ya se produjo durante la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando numerosos migrantes trataron de acceder de forma irregular a los ferris que conectan Ceuta con la Península, ocultándose en distintos espacios de los vehículos pesados o intentando entrar en las instalaciones portuarias. Subraya que el problema no solo afecta a los conductores y a las empresas transportistas. También supone un riesgo para las personas que intentan viajar ocultas en camiones, ya que pueden permanecer durante horas en espacios sin ventilación suficiente o próximos a elementos mecánicos del vehículo, con el consiguiente peligro para su integridad física.