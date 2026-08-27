Los transportistas exigen más seguridad en Ceuta ante el riesgo de polizones en los camiones
- La Confederación de transportistas piden reforzar urgentemente la vigilancia en el puerto y las zonas de espera
- Alertan de riesgos para conductores, empresas y migrantes ante el aumento de la presión migratoria
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) han reclamado un refuerzo urgente de la seguridad en Ceuta ante el riesgo de que aumenten los intentos de acceso de polizones a camiones y semirremolques con destino a la Península. Los transportistas han advertido de las consecuencias que la actual presión migratoria está teniendo sobre los conductores profesionales y la actividad logística de la ciudad autónoma.
En un comunicado, la Confederación ha mostrado su apoyo a los ciudadanos y al tejido empresarial ceutí y ha alertado de que la situación está afectando a la actividad económica. Por ello, se ha sumado a la petición de CEOE y CEPYME para que las administraciones adopten medidas urgentes que permitan recuperar la normalidad.
La patronal del transporte considera que los transportistas se encuentran entre los colectivos más afectados por la situación, debido a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan durante su actividad diaria.
Riesgos para conductores, empresas y migrantes
Las organizaciones del sector sostienen que los intentos de acceso a los camiones pueden poner en peligro la integridad física de los conductores, provocar daños materiales y generar incertidumbre para las empresas de transporte. La CETM advierte de que los posibles asaltos, intrusiones en los vehículos o incidentes relacionados con la presencia de polizones dificultan el normal desarrollo del transporte de mercancías.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) recuerdan también que este fenómeno ya se produjo durante la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando numerosos migrantes trataron de acceder de forma irregular a los ferris que conectan Ceuta con la Península, ocultándose en distintos espacios de los vehículos pesados o intentando entrar en las instalaciones portuarias.
Subraya que el problema no solo afecta a los conductores y a las empresas transportistas. También supone un riesgo para las personas que intentan viajar ocultas en camiones, ya que pueden permanecer durante horas en espacios sin ventilación suficiente o próximos a elementos mecánicos del vehículo, con el consiguiente peligro para su integridad física.
Petición de más controles en el puerto de Ceuta
Ante esta situación, reclaman reforzar de manera inmediata la vigilancia en el puerto de Ceuta y en todos los puntos donde se concentran vehículos de transporte, incluidas las áreas de descanso, las zonas de estacionamiento, los centros de carga y descarga y las áreas de preembarque.
Solicitan una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar que los conductores puedan desarrollar su actividad en condiciones seguras. Por su parte, Fenadismer ha pedido al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Autoridad Portuaria que adopten medidas específicas de contingencia para controlar los accesos al recinto portuario y reducir las posibilidades de intrusión en los vehículos.
Entre las propuestas planteadas figura el aumento de efectivos policiales en los accesos al puerto y una mayor utilización de medios tecnológicos, como escáneres y cámaras térmicas, para inspeccionar los vehículos antes de su embarque.
Las organizaciones de transportistas consideran que estas comprobaciones deben ser asumidas por las administraciones competentes para evitar que la responsabilidad de detectar posibles polizones recaiga exclusivamente sobre los conductores, que en muchos casos no disponen de medios suficientes para inspeccionar todos los espacios susceptibles de ser utilizados para ocultarse.
Insisten en que garantizar la seguridad de los conductores y proteger una infraestructura clave para el abastecimiento de Ceuta debe ser una prioridad, al tiempo que reclaman una actuación coordinada que permita recuperar la normalidad y evitar que la situación se prolongue.