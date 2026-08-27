EE.UU. aprueba un fármaco que duplica la tasa de supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas
- Se llamará Rasonque y está diseñado para bloquear la proteína RAS, que contribuye al crecimiento tumoral
- El medicamento ya está disponible a un precio de 39.800 dólares por un suministro para 30 días
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado un innovador fármaco de Revolution Medicines para el cáncer de páncreas tras demostrar, en un amplio ensayo clínico, que duplica la tasa de supervivencia de pacientes con enfermedad avanzada, ofreciendo una nueva esperanza a quienes padecen este cáncer mortal.
La píldora de daraxonrasib es de administración diaria, se llamará Rasonque y ha sido aprobada para el cáncer de páncreas metastásico en pacientes que han recibido tratamiento previo o que no pueden recibir quimioterapia combinada.
El fármaco está diseñado para bloquear varias formas de la proteína RAS, que contribuye al crecimiento tumoral en muchos tipos de cáncer de páncreas.
El elevado precio de Rasonque
Revolution Medicines ha anunciado que el medicamento ya está disponible en Estados Unidos a un precio de 39.800 dólares por un suministro para 30 días. La compañía ha añadido que también ofrecerá asistencia.
Cuando la empresa farmacéutica anunció los resultados de los ensayos clínicos del medicamento en abril, se desató una enorme demanda. La FDA rápidamente autorizó el acceso anticipado al mismo mediante su programa de uso compasivo, que permite a pacientes con enfermedades graves o potencialmente mortales recibir tratamientos experimentales fuera de los ensayos clínicos antes de la autorización del organismo regulador.
El tratamiento ya ha brindado a algunos pacientes con acceso anticipado al medicamento un alivio de los efectos de la quimioterapia.
El proceso de revisión rápida
El fármaco ha formado parte del nuevo proceso de revisión acelerada de la FDA, diseñado para reducir los plazos a tan solo uno o dos meses, en comparación con los 10 a 12 habituales.
"Esta aprobación valida más de una década de trabajo dedicado al cáncer de páncreas, principalmente a la enfermedad impulsada por RAS, y uno de los desafíos más difíciles en medicina, biología del cáncer y descubrimiento de fármacos", ha declarado Mark Goldsmith, director ejecutivo de Revolution Medicines.
Los inversores han apostado fuertemente por la compañía ante la expectativa de que Rasonque se convierta en una importante nueva opción de tratamiento, lo que ha impulsado las acciones de la compañía un 166% este año.
A largo plazo, los analistas estiman que el fármaco podría generar 11.500 millones de dólares en ventas globales anuales. La Sociedad Americana del Cáncer estima que este año se diagnosticarán alrededor de 67.350 casos de cáncer de páncreas.