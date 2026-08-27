EE.UU. aprueba un fármaco que duplica la tasa de supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado un innovador fármaco de Revolution Medicines para el cáncer de páncreas tras demostrar, en un amplio ensayo clínico, que duplica la tasa de supervivencia de pacientes con enfermedad avanzada, ofreciendo una nueva esperanza a quienes padecen este cáncer mortal.

La píldora de daraxonrasib es de administración diaria, se llamará Rasonque y ha sido aprobada para el cáncer de páncreas metastásico en pacientes que han recibido tratamiento previo o que no pueden recibir quimioterapia combinada.

El fármaco está diseñado para bloquear varias formas de la proteína RAS, que contribuye al crecimiento tumoral en muchos tipos de cáncer de páncreas.

El elevado precio de Rasonque Revolution Medicines ha anunciado que el medicamento ya está disponible en Estados Unidos a un precio de 39.800 dólares por un suministro para 30 días. La compañía ha añadido que también ofrecerá asistencia. Cuando la empresa farmacéutica anunció los resultados de los ensayos clínicos del medicamento en abril, se desató una enorme demanda. La FDA rápidamente autorizó el acceso anticipado al mismo mediante su programa de uso compasivo, que permite a pacientes con enfermedades graves o potencialmente mortales recibir tratamientos experimentales fuera de los ensayos clínicos antes de la autorización del organismo regulador. El tratamiento ya ha brindado a algunos pacientes con acceso anticipado al medicamento un alivio de los efectos de la quimioterapia. Una vacuna personalizada de ARN mensajero muestra supervivencias prolongadas en cáncer de páncreas