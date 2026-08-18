Paramount exige una fianza de 1.880 millones de dólares por el juicio que retrasa su adquisición de Warner Bros.
- La compañía debe pagar una multa de 7.000.000 $ diarios si la fusión no se concreta antes del 30 de septiembre
- Se espera que los alegatos finales del caso terminen la última semana de abril
Paramount Skydance ha solicitado este lunes a un juez estadounidense que le exija a la docena de estados que impugnan su adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) depositar una fianza de 1.880 millones de dólares para cubrir los costos de la demora en la finalización de la fusión.
La compañía debe pagar una multa de 7 millones de dólares diarios si la fusión de 110 mil millones de dólares no se concreta antes del 30 de septiembre.
Como el juicio sobre la impugnación legal de los estados está programado para marzo, Paramount alega que, para cuando concluya y se presenten los alegatos finales en abril, habrá pagado a los accionistas de Warner Bros. 1.300 millones de dólares en concepto de gastos administrativos, una suma que considera irrecuperable.
Paramount también ha indicado que la aprobación del acuerdo por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. vence el 19 de febrero y exige la presentación de una fianza para poder recuperar las pérdidas si un tribunal aprueba la fusión. Según afirma la compañía, los estados cuentan con recursos suficientes para depositar incluso una fianza de gran cuantía.
De fusión prometedora a fuente de gastos
Además de los 1.700 millones de dólares en "gastos de gestión" hasta el 1 de junio, Paramount incurriría en 190 millones de dólares en costes de financiación adicionales al retrasar la fusión hasta junio de 2027. La empresa ofreció estos gastos en su intento por adquirir WBD.
A finales de julio, Paramount acordó suspender la adquisición de Warner Bros. hasta que se dictara sentencia sobre la impugnación presentada por varios estados contra el acuerdo.
California y otros 11 estados la demandaron el 13 de julio, argumentando que el acuerdo crearía un gigante mediático con el poder de aumentar los precios del cine y la televisión. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también presentó una demanda para impugnar el acuerdo.
El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que Paramount y WBD "son dos empresas sofisticadas que decidieron deliberadamente incluir un costoso gasto de gestión como cláusula en su contrato de fusión". De este modo, Bonta reprocha que la propia Paramount había aceptado previamente el plazo que ahora impugna.
"Paramount entró en este proceso con pleno conocimiento de causa. Están en una situación muy complicada y, una vez más, intentan chantajearnos para que desistamos", ha señalado el fiscal.
La demanda, presentada ante el tribunal federal de Oakland, amenaza con frustrar el intento del CEO de Paramount, David Ellison, de transformar su compañía en un importante rival de Netflix y Disney.
Paramount afirmó que las entidades reguladoras, que representan al menos a 68 países, entre ellas la Unión Europea, aprobaron o rechazaron impugnar la fusión tras revisarla, y que las demandas de los 12 estados son el único obstáculo para el cierre del acuerdo.