Paramount exige una fianza de 1.880 millones de dólares por el juicio que retrasa su adquisición de Warner Bros.

Paramount Skydance ha solicitado este lunes a un juez estadounidense que le exija a la docena de estados que impugnan su adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) depositar una fianza de 1.880 millones de dólares para cubrir los costos de la demora en la finalización de la fusión.

La compañía debe pagar una multa de 7 millones de dólares diarios si la fusión de 110 mil millones de dólares no se concreta antes del 30 de septiembre.

Como el juicio sobre la impugnación legal de los estados está programado para marzo, Paramount alega que, para cuando concluya y se presenten los alegatos finales en abril, habrá pagado a los accionistas de Warner Bros. 1.300 millones de dólares en concepto de gastos administrativos, una suma que considera irrecuperable.

Paramount también ha indicado que la aprobación del acuerdo por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. vence el 19 de febrero y exige la presentación de una fianza para poder recuperar las pérdidas si un tribunal aprueba la fusión. Según afirma la compañía, los estados cuentan con recursos suficientes para depositar incluso una fianza de gran cuantía.