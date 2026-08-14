La OTAN derriba un dron de origen desconocido sobre Letonia y Finlandia restringe temporalmente su espacio aéreo

Cazas de la OTAN han derribado a primera hora de este viernes un dron de origen todavía desconocido que había penetrado en el espacio aéreo de Letonia, según han informado las Fuerzas Armadas del país báltico y la Alianza Atlántica.

Varios aviones aliados despegaron después de que los sistemas de vigilancia detectaran el aparato sobre territorio letón. Tras identificarlo, uno de los Eurofighter italianos desplegados en la misión de defensa aérea de la OTAN en el Báltico neutralizó "la potencial amenaza" sobre una zona despoblada, ha explicado un portavoz del cuartel general militar de la Alianza.

El derribo se produjo en la parroquia de Rugāji, perteneciente al municipio de Balvi, en el noreste del país y próximo a la frontera con Rusia. Soldados y agentes de policía han sido enviados a la zona para localizar los restos del aparato, que podrían haber quedado dispersos en una superficie amplia debido a la altura a la que fue alcanzado.

Las autoridades letonas sostienen que el dron entró en el país como consecuencia de las medidas de guerra electrónica empleadas por Rusia, aunque por el momento no han precisado quién lo lanzó ni cuál era su objetivo. La OTAN, por su parte, se ha limitado a describirlo como un vehículo aéreo no tripulado sin identificar.

Poco antes de las 4.00 horas, las autoridades emitieron una alerta naranja por una amenaza aérea en los municipios de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne. El aviso, enviado también a los teléfonos móviles de la población, fue retirado aproximadamente una hora después, una vez abatido el dron.

La alarma obligó a refugiarse a los peregrinos reunidos en Aglona, donde este 14 y 15 de agosto se celebra la festividad de la Asunción de la Virgen, la principal celebración católica de Letonia. Cerca de un millar de personas que pasaban la noche en el colegio católico de la localidad se trasladaron al sótano y permanecieron allí durante alrededor de una hora.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Finlandia restringieron de manera temporal el tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del golfo de Finlandia. Las limitaciones, adoptadas como medida preventiva ante la posible presencia de drones, entraron en vigor hacia las 4.00 horas.

Finlandia levantó la restricción aérea alrededor de las 7.30 y la marítima unos quince minutos después. Las autoridades finlandesas han precisado que ningún vehículo aéreo no tripulado llegó a entrar en el territorio del país.

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El segundo derribo en Letonia este año

Es la segunda vez en lo que va de año que cazas aliados derriban un dron dentro del espacio aéreo letón. El pasado 8 de junio, un Rafaele francés de la OTAN abatió otro aparato entre Rēzekne y Kārsava después de que entrara en Letonia desde territorio ruso.

También entonces las autoridades letonas atribuyeron la incursión a las interferencias electromagnéticas de Rusia, pero no pudieron establecer la procedencia del dron porque sus restos no llegaron a ser localizados.

Los tres países bálticos han registrado durante los últimos meses varias incursiones y accidentes relacionados con aparatos no tripulados. En mayo, un F-16 rumano integrado en la misión de la OTAN derribó sobre Estonia un dron que las autoridades consideraron probablemente ucraniano y desviado por las interferencias rusas.

Ese mismo mes, dos drones alcanzaron una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en Rēzekne, en el este de Letonia. Los aparatos explotaron y provocaron un pequeño incendio, pero no causaron víctimas.

Ucrania lanza más de 550 drones contra Rusia

El incidente en Letonia se ha producido durante una de las mayores oleadas de drones ucranianos contra territorio ruso desde el comienzo de la invasión. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que sus sistemas antiaéreos interceptaron durante la noche 553 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas, la península ucraniana de Crimea —anexionada por Moscú en 2014— y los mares Negro y de Azov.

Solo en la región de Leningrado, situada frente al golfo de Finlandia, las autoridades rusas informaron del derribo de 54 aparatos. La ofensiva alcanzó el puerto de Ust-Luga, uno de los principales centros rusos de exportación de petróleo y otros productos energéticos en el mar Báltico.

Los daños ocasionados por el ataque provocaron un incendio en las instalaciones portuarias, que fue extinguido posteriormente sin que se registraran víctimas, según el gobernador regional, Alexandr Drozdenko.

Las defensas rusas también neutralizaron diez drones en las inmediaciones de Moscú, según el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin. En la región de Tver, los fragmentos de otro aparato alcanzaron la pared de un centro logístico de Wildberries, la mayor plataforma rusa de comercio electrónico. El incidente provocó un conato de incendio, pero no dejó heridos ni daños en las mercancías, de acuerdo con la empresa.

Por el momento, ninguna autoridad ha establecido que el dron derribado sobre Letonia formara parte de esta ofensiva ucraniana. Riga mantiene que la incursión fue consecuencia de la guerra electrónica rusa, mientras continúa la búsqueda de los restos que permitan determinar el modelo y la procedencia del aparato.