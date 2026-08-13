Ferrovial dejará la bolsa de Ámsterdam y solo cotizará en Estados Unidos y en España

Ferrovial dejará de cotizar en Ámsterdam el próximo mes de septiembre tres años después de fijar su sede en los Países Bajos. La compañía ha explicado en un comunicado que el movimiento responde a la "creciente concentración de liquidez" en el Nasdaq de Estados Unidos y en las bolsas españolas, los otros dos índices en los que está presente.

"Esta medida está alineada con la estrategia de Ferrovial a largo plazo y con los intereses de sus grupos de interés, al tiempo que simplifica la estructura de cotización de la compañía y busca mejorar la eficiencia de su perfil bursátil", añade la empresa, que ha comunicado su decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, tras tres años de cotización en el Euronext Ámsterdam y dos desde su debut en el Nasdaq, Ferrovial emprende "una redistribución de la actividad de negociación de sus acciones entre los distintos mercados en los que cotiza".

Dado que el parqué holandés representa el 0,15% del volumen medio de negociación de la firma, frente al 59,21% del Nasdaq y el 40,63% del Ibex, "mantener la cotización en el mercado neerlandés no está justificado", ha señalado la compañía.

La bolsa de Ámsterdam ya ha aprobado la solicitud de la constructora, que se hará efectiva el próximo 11 de septiembre. Un día antes, el 10, será su última sesión de cotización.