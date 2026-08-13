Ferrovial dejará la bolsa de Ámsterdam y solo cotizará en Estados Unidos y en España
- La constructora busca "simplificar" su estructura de cotización y "mejorar" la eficiencia de su perfil bursátil
- Ferrovial desembarcó en los Países Bajos hace tres años con el objetivo de conseguir salir a bolsa en EE. UU.
Ferrovial dejará de cotizar en Ámsterdam el próximo mes de septiembre tres años después de fijar su sede en los Países Bajos. La compañía ha explicado en un comunicado que el movimiento responde a la "creciente concentración de liquidez" en el Nasdaq de Estados Unidos y en las bolsas españolas, los otros dos índices en los que está presente.
"Esta medida está alineada con la estrategia de Ferrovial a largo plazo y con los intereses de sus grupos de interés, al tiempo que simplifica la estructura de cotización de la compañía y busca mejorar la eficiencia de su perfil bursátil", añade la empresa, que ha comunicado su decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, tras tres años de cotización en el Euronext Ámsterdam y dos desde su debut en el Nasdaq, Ferrovial emprende "una redistribución de la actividad de negociación de sus acciones entre los distintos mercados en los que cotiza".
Dado que el parqué holandés representa el 0,15% del volumen medio de negociación de la firma, frente al 59,21% del Nasdaq y el 40,63% del Ibex, "mantener la cotización en el mercado neerlandés no está justificado", ha señalado la compañía.
La bolsa de Ámsterdam ya ha aprobado la solicitud de la constructora, que se hará efectiva el próximo 11 de septiembre. Un día antes, el 10, será su última sesión de cotización.
Una polémica mudanza
La salida de la bolsa holandesa no significa que la constructora vaya a dejar el país, como señala en el comunicado remitido, que remarca que "como empresa neerlandesa, Ferrovial seguirá sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés".
El desembarco de la firma española en Ámsterdam no estuvo exento de polémica. La empresa comunicó su decisión en febrero de 2023 y la justificó, entre otros motivos, por la estabilidad económica de los Países Bajos, los menores costes de financiación frente a España y las "facilidades", si se convertía en empresa holandesa, para cotizar en Estados Unidos, uno de los principales objetivos que perseguía con la operación.
Ferrovial consiguió salir a bolsa en Estados Unidos en mayo de 2024 y dos años después, el Nasdaq, el índice donde cotiza, ya constituye su principal mercado. De nada sirvieron las críticas del Gobierno a la mudanza, que se materializó en junio de 2023. "No creo que sea aceptable, por eso he expresado mi rechazo. España le ha dado todo a Ferrovial. Es una decisión que va contra el interés y la imagen de nuestro país", señaló la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño.
Al Ejecutivo le sentó especialmente mal la imagen que se podía proyectar de España en un momento en el que país estaba captando importantes inversiones extranjeras, como evidenció el hecho de que unos de los argumentos esgrimidos por Ferrovial para justificar su decisión fuese la mayor "seguridad jurídica" de los Países Bajos.