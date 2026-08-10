El programa Verano Joven 2026 supera los 2,5 millones de viajes y marca récord de usuarios registrados

El programa Verano Joven 2026 está en marcha el 1 de julio de 2026. Desde entonces y hasta este lunes, 10 de agosto, se han superado los 2,5 millones de viajes en tren y autobús y se han registrado más de 1,9 millones de jóvenes ente 18 y 30 años.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado a esta cuarta edición del Verano Joven una inversión cercana a los 130 millones de euros para cubrir las bonificaciones de los billetes sencillos y de ida y vuelta para viajar por España en tren y autobús y para visitar Europa a través del Interrail.

En la edición de 2026 del Verano Joven se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Los descuentos contemplados en el programa Verano Joven son los siguientes:

Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal

Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico

Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant

Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad y resto de criterios.

Para optar a los descuentos es necesario inscribirse en la página web del Verano Joven del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los potenciales beneficiarios tendrán que registrarse con su DNI o NIE y, si se cumplen los requisitos del programa, recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados para usarlos directamente en las diferentes páginas web de los respectivos operadores.

El plan Verano Joven nació en 2023 y se ha consolidado como un programa para lograr que los jóvenes viaje más barato y reduzcan el uso del vehículo particular, con la consecuente reducción de emisiones y de siniestralidad. Además, este programa ayuda a acercar el transporte público a los jóvenes, con el fin de fidelizar nuevos pasajeros.

A través del Verano Joven también se está consiguiendo fomentar su desarrollo personal, al permitir que conozcan nuevos lugares y culturas; así como fortalecer sus relaciones sociales. Además, es una iniciativa que permite potenciar el sector turístico y cultural, según explica el Gobierno.