El presidente de Ceuta exige al Gobierno "actuar de forma enérgica" tras la entrada de 60.000 marroquíes

"Para que se puedan hacer una idea, sería como si en España entraran 34 millones de personas". Así describía el presidente de Ceuta, Juan Vivas, la entrada masiva de inmigrantes durante las últimas horas a través de la frontera de la ciudad autónoma. En su comparecencia posterior a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Vivas ha confirmado el fallecimiento de 34 personas durante esta crisis migratoria en la que, según sus datos, han entrado 60.000 inmigrantes en la ciudad autónoma: "Es el 70% de la población de Ceuta".

Fuentes de Moncloa, sin embargo estiman que los inmigrantes llegados en las últimas horas ascienden a 50.000 y que la mitad de ellos, unos 25.000 habrían abandonado ya el territorio nacional de vuelta a Marruecos, a un ritmo de "150 personas por minuto".

“ÚLTIMA HORA 🔴



Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, estima en "60.000" el número de personas que han entrado de manera ilegal en la ciudad: "Se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que vive Ceuta es absolutamente insostenible" https://t.co/sXCUmSBbmk pic.twitter.com/z1DMumBtHv“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 31, 2026

La comparecencia de Juan Vivas se ha producido con posterioridad y por separado de la del jefe del Ejecutivo Central, algo que ha justificado porque debía actualizar y preparar su intervención tras el encuentro con el presidente.

Vivas habla de "impotencia y abandono" y espera las medidas del Gobierno Durante su intervención ante los medios ha asegurado que la situación es "insostenible" e "imposible de asumir". "Impotencia y abandono", han sido las palabras utilizadas por el líder de la ciudad autónoma. "Tenemos la obligación, al margen de siglas políticas y desde la unidad de exigir le a quien puede, el gobierno de la nación, que actúe de forma enérgica e inmediata", ha dicho. Ceuta, ha insistido, "necesita un plan urgente de actuaciones para hacer frente a esta crisis", que incluya volver cuanto antes a la normalidad, con el retorno de las personas que han llegado a Ceuta "de manera masiva e irregular". Sánchez denuncia la "violación de la integridad territorial de España" y garantiza "la seguridad de los ceutíes" Noemí San Juan También ha pedido que se garantice "la seguridad ciudadana y la tranquilidad de todos los ceutíes" y que se atienda la "emergencia humanitaria en que ha derivado esta crisis", además de compensar las afecciones que han sufrido autónomos y propietarios de pequeños negocios que han tenido que cerrar sus puertas este viernes.