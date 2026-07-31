El presidente de Ceuta exige al Gobierno "actuar de forma enérgica" tras la entrada de 60.000 marroquíes
- Juan Vivas confirma el fallecimiento de 34 inmigrantes durante la llegada "masiva" a Ceuta
- Directo: sigue la última hora de la crisis migratoria desatada por la entrada de miles de migrantes en Ceuta
"Para que se puedan hacer una idea, sería como si en España entraran 34 millones de personas". Así describía el presidente de Ceuta, Juan Vivas, la entrada masiva de inmigrantes durante las últimas horas a través de la frontera de la ciudad autónoma. En su comparecencia posterior a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Vivas ha confirmado el fallecimiento de 34 personas durante esta crisis migratoria en la que, según sus datos, han entrado 60.000 inmigrantes en la ciudad autónoma: "Es el 70% de la población de Ceuta".
Fuentes de Moncloa, sin embargo estiman que los inmigrantes llegados en las últimas horas ascienden a 50.000 y que la mitad de ellos, unos 25.000 habrían abandonado ya el territorio nacional de vuelta a Marruecos, a un ritmo de "150 personas por minuto".
“ÚLTIMA HORA 🔴— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 31, 2026
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, estima en "60.000" el número de personas que han entrado de manera ilegal en la ciudad: "Se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que vive Ceuta es absolutamente insostenible" https://t.co/sXCUmSBbmk pic.twitter.com/z1DMumBtHv“
La comparecencia de Juan Vivas se ha producido con posterioridad y por separado de la del jefe del Ejecutivo Central, algo que ha justificado porque debía actualizar y preparar su intervención tras el encuentro con el presidente.
Vivas habla de "impotencia y abandono" y espera las medidas del Gobierno
Durante su intervención ante los medios ha asegurado que la situación es "insostenible" e "imposible de asumir". "Impotencia y abandono", han sido las palabras utilizadas por el líder de la ciudad autónoma.
"Tenemos la obligación, al margen de siglas políticas y desde la unidad de exigir le a quien puede, el gobierno de la nación, que actúe de forma enérgica e inmediata", ha dicho. Ceuta, ha insistido, "necesita un plan urgente de actuaciones para hacer frente a esta crisis", que incluya volver cuanto antes a la normalidad, con el retorno de las personas que han llegado a Ceuta "de manera masiva e irregular".
También ha pedido que se garantice "la seguridad ciudadana y la tranquilidad de todos los ceutíes" y que se atienda la "emergencia humanitaria en que ha derivado esta crisis", además de compensar las afecciones que han sufrido autónomos y propietarios de pequeños negocios que han tenido que cerrar sus puertas este viernes.
Pide "hechos y medidas" al Gobierno de la nación
"Hay que cooperar y fortalecer la confianza en nuestra ciudad", ha pedido, algo que cree hay que hacer "con hechos, iniciativas, medidas y estímulos": "Esto quien puede hacerlo es el Gobierno de la nación".
Durante el turno de preguntas, los medios han pedido a Vivas que aclarase su opinión sobre la actuación del Gobierno central, a quien pidió la declaración de emergencia nacional ante esta crisis migratoria. En su opinión ha sido "decepcionante el comportamiento por el Gobierno de la Nación hasta ahora".
De ahora en adelante, ha dicho, "estaremos pendientes de si se cumple esto que ha dicho el Presidente del Gobierno", que ha comprometido una "intervención enérgica, decidida e inmediata": "Esto lo tendremos que valorar en los próximos días", ha asegurado.
Respecto a la entrada de menores, Vivas ha señalado que cuando empezó la crisis Ceuta ya se encontraba al doble de la capacidad necesaria para "calificar de contingencia migratoria".
Ahora, ha reconocido "no sabemos cuántos" hay: "Lo que es evidente es que Ceuta no puede soportar una situación que es de todos": "No vamos a dejar de cumplir la Ley pero pedimos el apoyo del Estado", ha dicho.
De cara al futuro, ha admitido, "todos creíamos que no íbamos a volver a ver" algo como lo ocurrido en 2021. Lo sucedido ha puesto de manifiesto "la extrema vulnerabilidad de la ciudad, que es estructural". "Creo que hace falta sacar lecciones" y aplicar "medidas estructurales en materia de infraestructuras, medios y normativa para que estas situaciones no se vuelva a producir. Para eso necesitamos contar con las instancias del Estado, las Cortes Generales y la UE", ha concluido.