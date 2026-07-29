Los indultos en España: de Jesús Gil a Laura Borràs, pasando por los políticos del 'procés'
- Junto a la expresidenta del Parlament han sido indultados el exdirector del centro Niemeyer y el ex alcalde de Linares
- Desde 1996 se han concedido un total de 10.757 indultos, los más numerosos por delitos económicos
El Boletín oficial del Estado de este miércoles ha reflejado el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs. Fue condenada en marzo de 2013 por adjudicar contratos a dedo y fraccionarlos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas.
El Tribunal Superior de Justicia la condenó en marzo de 2023 a cuatro años y medio de prisión, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la cárcel. Sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la ley de amnistía, ya que los delitos de corrupción que se le imputaron no tenían relación con el procés.
Borràs fue condenada por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial e inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esta decisión del ejecutivo conmuta la pena privativa de libertad de cuatro años y medio por una de dos, por lo que no tendrá que ir a la cárcel, siempre y cuando no vuelva a delinquir en el plazo de cinco años.
Se le mantiene, sin embargo, la pena de inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo, algo que la ex diputada de Junts lamentó en redes sociales. "Hoy acaba la pesadilla de creer que me podía ver privada de libertad sin haber cometido nunca ningún delito. Pero la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine que no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que he sufrido es una gran injusticia, porque se ha basado en la permanente flagrante vulneración de mis derechos civiles, democráticos y políticos", decía Borràs.
El exalcalde de Linares, condenado por malversación, indultado
El Gobierno también ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, condenado por un delito de malversación de caudales públicos a tres años de prisión y siete de inhabilitación.
Tampoco irá a la cárcel al conmutarle el Gobierno la pena de tres años de prisión por una de dos, pero al igual que ocurre con Borràs, le mantiene la inhabilitación. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador y el aval de los grupos popular y socialista de Linares, así como el apoyo del ayuntamiento de la localidad y el de una asociación vecinal que recabó firmas a su favor.
El que fuera primer edil de Linares, Fernández Gutiérrez, fue condenado por un jurado popular tras desviar a su favor más de 125.000 euros de las cuentas del grupo municipal de socialista del que fuera portavoz entre 2001 y 2017.
Indultado por motivos humanitarios el exdirector del Niemeyer
El artista y exdirector del Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso Rodríguez, fue condenado por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios relacionados con la gestión del mencionado centro. Por esos delitos fue condenado a ocho años de prisión, otros tantos de inhabilitación y una multa.
Como director del Centro Niemeyer (2007-2013) recibió a grandes figuras internacionales como Woody Allen, Kevin Spacey, Brad Pitt y Paulo Coelho, quienes participaron en actividades o visitaron el complejo, convirtiendo el edificio en un polo de atracción cultural. Con la construcción del Centro se buscaba repetir el "efecto Guggenheim" en Avilés. Meses después de la inauguración del centro comenzaron los problemas financieros que provocaron la salida de Grueso del Proyecto.
Fue acusado de apropiarse de fondos de la fundación Niemeyer, ya que no pudo justificar cerca de 80.000 euros en la contabilidad. Cumplía su pena en la cárcel de Aranjuez desde el pasado mes de diciembre, cuando fue arrestado en Evora (Portugal). Se le consideraba fugado de la justicia española desde 2023.
Numerosas personalidades del mundo de la cultura y el sector audiovisual, así como su familia, pidieron su indulto “por motivos humanitarios relacionados con su estado de salud”. Por ese motivo, la familia del que fuera gestor cultural del famoso centro de la ría de Avilés, recibió la noticia “con alivio y esperanza, debido a su delicada situación de salud”. El artista padece una enfermedad que según la familia “ha empeorado seriamente durante sus últimos meses en prisión”.
Se pone fin así a un proceso “largo y doloroso” que se ha extendido durante más de 15 años. La familia asegura que “Natalio ha hecho frente íntegramente a todas sus responsabilidades económicas y ha desarrollado una extensa trayectoria de creación y promoción de la cultura, tanto en España como en el ámbito internacional".
El Ejecutivo indulta además a dos particulares condenadas por delitos contra la salud pública a penas de tres años y un año y seis meses de prisión.
Otros indultos
Desde 1996 se han concedido un total de 10.757 indultos, según datos de Civio. Los delitos que más indultos han recibido, según este portal, son los de orden económico, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en total 3.585 perdones.
El Ejecutivo de Felipe González concedió cerca de seis mil indultos. Entre ellos destaca el caso del expresidente de Cantabria, Juan Hormaechea, condenado por malversación de caudales públicos. Hormaechea recibió la medida de gracia dos veces, ya que tras un nuevo juicio el Supremo ratificó su condena, y el político recibió de por segunda vez la medida de gracia, adoptada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
También recibió dos indultos el ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, indultado por el ejecutivo de Felipe González tras una condena por estafa. Su primer indulto había llegado de la mano de Francisco Franco, tras de ser condenado por el homicidio involuntario de 58 personas en un restaurante de su propiedad en Segovia en 1969.
En la nochebuena de 1988, el Gobierno de González indultó al general Alfonso Armada, que participó en el Golpe de Estado del 23 F de 1981. Había sido condenado a 30 años de cárcel, pero solicitó su indulto alegando motivos de salud.
El Gobierno de José María Aznar concedió un número similar de indultos al de su predecesor. Entre los perdones más polémicos el de el exministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, políticos socialistas condenados por el secuestro de Segundo Marey, víctima del GAL.
También indultó a varios condenados por el caso Filesa (Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores) y al magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable. Posteriormente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por considerar que no había tenido un juicio independiente.
José Luis Rodríguez Zapatero indultó a cerca de 3.400 personas, entre los que se encontraron Hormaechea (segundo indulto) o el banquero Alfredo Sáenz, exconsejero del Banco Santander, condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por un delito de denuncia falsa. El Ejecutivo adoptó esta medida en su último Consejo de Ministros antes de abandonar La Moncloa, en 2011.
Uno de los perdones más polémicos del Ejecutivo de Mariano Rajoy fue el de los dos comandantes sanitarios condenados por el caso Yak-42, por falsear las identidades de los militares fallecidos en un trágico accidente aéreo en Turquía. Ese 26 de mayo de 2020 el vuelo 4230 se estrelló en el monte Pilav, cerca de Trevisonda, con 75 personas a bordo. Entre ellos había 62 militares españoles que perdieron la vida.
En 2012 el Ejecutivo Rajoy indultó a los condenados por prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso Treball: el exsecretario general de la Consejería de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje Roca y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña..
El mismo año, fue indultado el exalcalde de Valle de Abdalajís (Málaga) Tomás Gómez Arraba (PP), que había sido condenado por delitos continuados de prevaricación urbanística. Y en 2013 recibió la medida de gracia la socialista María Dolores Mateos Sánchez, miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla. Había sido condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla a tres años de prisión por un delito de malversación.
Entre los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez, el del exalcalde socialista de Villar del Humo (Cuenca), César Ruiz Ramos, que había sido condenado a tres años de prisión como autor de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público o autoridad.
También el José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda que denunció el caso Gürtel. En una entrevista a RTVE aseguró que se trató de una medida "de justicia", porque aunque estuvo "muy cerca" de la trama de corrupción y tráfico de influencias dirigida por el empresario Francisco Correa, no formó parte de ella.
Los más conocidos de los últimos años, sin lugar a dudas, fueron los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes independentistas del procés: Oriol Junqueras (presidente de ERC y exvicepresidente de Cataluña), Carme Forcadell (expresidenta del Parlament), Jordi Sánchez (expresidente de ANC), Jordi Cuixart (presidente de Omnium Cultural), Jordi Turull (excoseller de Presidencia), Raúl Romeva (exconseller de Asuntos Axteriores), Dolors Bassa (exconseller de Trabajo), Joaquim Forn (exconseller de Interior) y Josep Rull (exconseller de Territorio). Habían sido condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión por delitos de sedición y malversación, y las medidas de gracia les perdonaron entre cinco y nueve años de cárcel.
El pasado mes de abril el ejecutivo indultó a las llamadas 'las seis de La Suiza'. Un grupo de sindicalistas de la CNT condenadas en 2021 a tres años y medio de prisión cuando protestaban para defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral. Durante la Semana Santa de 2025 fueron indultados dos personas del grupo llamado 'los seis de Zaragoza'. Detenidos durante una manifestación antifascista, fueron condenados por desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños.