Los indultos en España: de Jesús Gil a Laura Borràs, pasando por los políticos del 'procés'

El Boletín oficial del Estado de este miércoles ha reflejado el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs. Fue condenada en marzo de 2013 por adjudicar contratos a dedo y fraccionarlos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas.

El Tribunal Superior de Justicia la condenó en marzo de 2023 a cuatro años y medio de prisión, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la cárcel. Sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la ley de amnistía, ya que los delitos de corrupción que se le imputaron no tenían relación con el procés.

Borràs fue condenada por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial e inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esta decisión del ejecutivo conmuta la pena privativa de libertad de cuatro años y medio por una de dos, por lo que no tendrá que ir a la cárcel, siempre y cuando no vuelva a delinquir en el plazo de cinco años.

Se le mantiene, sin embargo, la pena de inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo, algo que la ex diputada de Junts lamentó en redes sociales. "Hoy acaba la pesadilla de creer que me podía ver privada de libertad sin haber cometido nunca ningún delito. Pero la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine que no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que he sufrido es una gran injusticia, porque se ha basado en la permanente flagrante vulneración de mis derechos civiles, democráticos y políticos", decía Borràs.

El exalcalde de Linares, condenado por malversación, indultado El Gobierno también ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, condenado por un delito de malversación de caudales públicos a tres años de prisión y siete de inhabilitación. Tampoco irá a la cárcel al conmutarle el Gobierno la pena de tres años de prisión por una de dos, pero al igual que ocurre con Borràs, le mantiene la inhabilitación. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador y el aval de los grupos popular y socialista de Linares, así como el apoyo del ayuntamiento de la localidad y el de una asociación vecinal que recabó firmas a su favor. El que fuera primer edil de Linares, Fernández Gutiérrez, fue condenado por un jurado popular tras desviar a su favor más de 125.000 euros de las cuentas del grupo municipal de socialista del que fuera portavoz entre 2001 y 2017.

Indultado por motivos humanitarios el exdirector del Niemeyer El artista y exdirector del Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso Rodríguez, fue condenado por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios relacionados con la gestión del mencionado centro. Por esos delitos fue condenado a ocho años de prisión, otros tantos de inhabilitación y una multa. Como director del Centro Niemeyer (2007-2013) recibió a grandes figuras internacionales como Woody Allen, Kevin Spacey, Brad Pitt y Paulo Coelho, quienes participaron en actividades o visitaron el complejo, convirtiendo el edificio en un polo de atracción cultural. Con la construcción del Centro se buscaba repetir el "efecto Guggenheim" en Avilés. Meses después de la inauguración del centro comenzaron los problemas financieros que provocaron la salida de Grueso del Proyecto. Detenido Natalio Grueso, condenado por el caso Niemeyer, tras más de dos años fugado Fue acusado de apropiarse de fondos de la fundación Niemeyer, ya que no pudo justificar cerca de 80.000 euros en la contabilidad. Cumplía su pena en la cárcel de Aranjuez desde el pasado mes de diciembre, cuando fue arrestado en Evora (Portugal). Se le consideraba fugado de la justicia española desde 2023. Numerosas personalidades del mundo de la cultura y el sector audiovisual, así como su familia, pidieron su indulto “por motivos humanitarios relacionados con su estado de salud”. Por ese motivo, la familia del que fuera gestor cultural del famoso centro de la ría de Avilés, recibió la noticia “con alivio y esperanza, debido a su delicada situación de salud”. El artista padece una enfermedad que según la familia “ha empeorado seriamente durante sus últimos meses en prisión”. Se pone fin así a un proceso “largo y doloroso” que se ha extendido durante más de 15 años. La familia asegura que “Natalio ha hecho frente íntegramente a todas sus responsabilidades económicas y ha desarrollado una extensa trayectoria de creación y promoción de la cultura, tanto en España como en el ámbito internacional". El Ejecutivo indulta además a dos particulares condenadas por delitos contra la salud pública a penas de tres años y un año y seis meses de prisión.