Detenido Natalio Grueso, condenado por el caso Niemeyer, tras más de dos años fugado

El exdirector general del Centro Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha sido localizado y detenido en Evora, Portugal, donde se encontraba tras permanecer fugado de la justicia española desde 2023.

Grueso fue condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario relacionados con su gestión del Centro Niemeyer.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la detención se comunicó esta mañana a la sección tercera de la Audiencia Provincial a través del sistema Sirene (Supplementary Information Request at the National Entries), que permite la cooperación policial entre países europeos.

Al exdirector se le ofrecerá ahora cumplir su condena en España y ser entregado a las autoridades españolas, para iniciar su ingreso en prisión.

En 2024 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictó una orden europea de detención para Grueso, al considerar la posibilidad de que hubiese abandonado el territorio nacional, motivo por el que se dictó una requisitoria internacional.