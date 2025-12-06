Detenido Natalio Grueso, condenado por el caso Niemeyer, tras más de dos años fugado
- Grueso fue condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos
- La detención se comunicó esta mañana a la sección tercera de la Audiencia Provincial
El exdirector general del Centro Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha sido localizado y detenido en Evora, Portugal, donde se encontraba tras permanecer fugado de la justicia española desde 2023.
Grueso fue condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario relacionados con su gestión del Centro Niemeyer.
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la detención se comunicó esta mañana a la sección tercera de la Audiencia Provincial a través del sistema Sirene (Supplementary Information Request at the National Entries), que permite la cooperación policial entre países europeos.
Al exdirector se le ofrecerá ahora cumplir su condena en España y ser entregado a las autoridades españolas, para iniciar su ingreso en prisión.
En 2024 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictó una orden europea de detención para Grueso, al considerar la posibilidad de que hubiese abandonado el territorio nacional, motivo por el que se dictó una requisitoria internacional.
Condenado a una pena de ocho años de cárcel
El exdirector general del Centro Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, fue condenado en 2020 a una pena de ocho años de cárcel.
El fallo dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, conformado por 355 páginas, condenó a Grueso a cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, y a otros tres años por un delito continuado societario.
Durante la etapa de Natalio Grueso como director del Centro Niemeyer (2007-2013) recibió a grandes figuras internacionales como Woody Allen, Kevin Spacey, Brad Pitt y Paulo Coelho, quienes participaron en actividades o visitaron el complejo, convirtiendo el edificio en un polo de atracción cultural. Con la construcción del Centro se buscaba repetir el "efecto Guggenheim" en Avilés.
El sueño de Grueso se derrumbó cuando comenzaron los problemas financieros, tan solo unos meses después de la inauguración el Centro que provocaron la salida de Grueso del proyecto.
Tras esta etapa, Grueso se convirtió en escritor. Con su primera novela, La Soledad consiguió ser reconocido su talento literario.
Posteriormente fue considerado 'el amigo español de Woody Allen' al convertirse en biógrafo del gran cineasta.
Los juicios por la gestión del Centro Niemeyer, dilatados durante más de siete años llevaron al gestor cultural a ser condenado y a su posterior fuga.