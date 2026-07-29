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No es la Guardia Civil incendiando el monte en España: es una quema controlada en Estados Unidos

Publicación con el vídeo de una quema controlada en Estados Unidos como si fuera la Guardia Civil en España.
Publicación con el vídeo de una quema controlada en Estados Unidos como si fuera la Guardia Civil en España. VerificaRTVE
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Circula en redes sociales un vídeo que muestra un vehículo tipo quad lanzando llamaradas de fuego a su paso y lo presentan como si fuera la Guardia Civil originando un incendio en un monte español. Es falso. Las imágenes corresponden a una quema controlada realizada en Estados Unidos en marzo de 2025.

El vídeo publicado en varias cuentas de TikTok desde el 27 de julio muestra en pantalla un texto sobreimpreso que dice "la misma Guardia Civil" mientras la imagen muestra un vehículo quad esparciendo llamaradas a su paso por una zona boscosa en plena noche. La localización se atribuye al Pantano de San Juan (Madrid). Otro mensaje en esta misma red social que comparte el mismo video pregunta: "Sigues creyendo en el Calentamiento Global? Presta atención a este vídeo". Y añade el siguiente mensaje sobreimpreso: "El HDP de Sánchez nos cuida". 

Un vídeo grabado en 2025 en Georgia (EE.UU.)

Estas imágenes no tienen nada que ver con los incendios de este julio en España ni con la Guardia Civil. Hemos analizado el material mediante búsqueda inversa y hemos encontrado su origen en una publicación en Facebook de la empresa estadounidense CFM Fire Managers, especializada en gestión forestal y quemas controladas, tal y como explica en su página web. 

Publicación original del vídeo en Facebook

Publicación original del vídeo en Facebook VerificaRTVE

El vídeo lo publicó el 23 de marzo de 2025 esta empresa de gestión forestal en su cuenta de Facebook y tiene más de 2,8 visualizaciones desde el 23 de marzo de 2025. Documenta una quema prescrita de unas 80 acres (unas 32 hectáreas) de pino en el condado de Lowndes, en el estado de Georgia (Estados Unidos). Entre los comentarios de la publicación, escritos tanto en inglés como en español, leemos que "quemar de noche es el momento más seguro" o que "los bosques que se queman regularmente son bosques sanos". Este video ya se utilizó para desinformar durante los incendios del verano pasado como te explicamos en este artículo de VerificaRTVE. 

La quema controlada es habitual en este estado norteamericano que sufre una sequía preocupante este verano. El Servicio Meteorológico Nacional de Atlanta ha emitido una alerta este 28 de julio por riesgo de incendios y temperaturas que pueden llegar a 43 grados. 

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En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros contenidos desinformativos sobre los incendios registrados en Madrid y Ávila. Desde la difusión descontextualizada de un audio de un piloto español a la limpieza de montes o hasta la falsedad de que Marruecos ha enviado hidroaviones para ayudar en las tareas de extinción en España. 

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