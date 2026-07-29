No es la Guardia Civil incendiando el monte en España: es una quema controlada en Estados Unidos

Circula en redes sociales un vídeo que muestra un vehículo tipo quad lanzando llamaradas de fuego a su paso y lo presentan como si fuera la Guardia Civil originando un incendio en un monte español. Es falso. Las imágenes corresponden a una quema controlada realizada en Estados Unidos en marzo de 2025.

El vídeo publicado en varias cuentas de TikTok desde el 27 de julio muestra en pantalla un texto sobreimpreso que dice "la misma Guardia Civil" mientras la imagen muestra un vehículo quad esparciendo llamaradas a su paso por una zona boscosa en plena noche. La localización se atribuye al Pantano de San Juan (Madrid). Otro mensaje en esta misma red social que comparte el mismo video pregunta: "Sigues creyendo en el Calentamiento Global? Presta atención a este vídeo". Y añade el siguiente mensaje sobreimpreso: "El HDP de Sánchez nos cuida".