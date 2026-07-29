El Gobierno ve "útil" para la "normalización política" el indulto a Borràs por prevaricación ante las críticas de Page y del PP

El indulto parcial a Laura Borràs se daba a conocer este martes por la tarde, horas después de que finalizara la última reunión del Consejo de Ministros antes del verano y la posterior comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Ya este miércoles ha aparecido publicado a primera hora de la mañana en el Boletín Oficial del Estado.

El Gobierno argumenta en el documento que ha tomado esta decisión por "razones de justicia y equidad" y que le conmuta parte de la pena "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto".

Con esta decisión, el Ejecutivo evita que Laura Borràs entre en prisión, aunque sí que le mantiene la multa y la inhabilitación de 4 años y 1 día para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos tras ser condenada en marzo de 2023 por prevaricación y falsedad documental al adjudicar contratos a dedo a un amigo y fraccionarlos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas. El mismo tribunal que la sentenció hace tres años ya allanó el terreno del indulto tras afirmar que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

En el seno del Gobierno sostienen que este indulto sigue la estela de la utilidad para normalizar la situación política, sin entrar a valorar la condena por prevaricación. Ha sido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien en una entrevista en Televisión Española ha defendido que tanto la ley de amnistía como los indultos han sido "útiles" para "normalizar la situación política" en Cataluña.

En la entrevista, se ha preguntado a López sobre unas palabras que dijo el propio jefe del Ejecutivo en 2014, en las que admitía que sentía "vergüenza" si un político indultaba a otro. El ministro ha evitado pronunciarse al respecto y ha vuelto a resaltar las bondades de la ley de amnistía y los indultos. "¿Dónde están ahora todos los discursos, las tribunas y las opiniones que hubo contra la ley de amnistía? Porque durante años se caía España y Feijóo decía que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba a declarar que no se ajustaba a derecho", ha argumentado.

Page cuestiona la decisión: "¿Ganamos credibilidad indultando a gente condenada por corrupción?" La decisión de indultar parcialmente a la expresidenta del Parlament de Cataluña no ha gustado a una parte del PSOE. Una vez más, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alzado la voz contra el Gobierno y ha cargado contra esta decisión, que considera que perjudica la credibilidad de los socialistas en la lucha contra la corrupción. En una entrevista en la SER, Page ha cuestionado que los indultos concedidos en el Consejo de Ministros de este martes sigan "parámetros de coherencia". "¿Con la que está cayendo ganamos credibilidad indultando a gente condenada por corrupción? ¿Es posible que nos crea hoy más gente?", se ha preguntado. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Ángeles Visdómine/ EFE "No podemos indultar por corrupción, aunque se haga con la gente hacienda las maletas para irse de vacaciones", ha criticado el líder socialista en Castilla-La Mancha, tras evidenciar que la medida se toma justo antes del parón por las vacaciones de verano. "Cuando más necesitamos dar una firmeza de lucha contra la corrupción, no se puede indultar", ha sentenciado.