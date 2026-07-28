El govern de Sánchez concedeix l'indult parcial a Laura Borràs i evita que entri a la presó
- L'expresidenta del Parlament i exdirigent de Junts estava condemnada per prevaricació i falsedat documental
- La decisió l'ha pres el Consell de Ministres aquest dimarts i li mantenen la multa i la inhabilitació imposades pel TSJC
El govern de Pedro Sánchez ha aprovat aquest dimarts la concessió d’un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i exdirigent de Junts, Laura Borràs. Estava condemnada per prevaricació i falsedat documental. La decisió ha estat adoptada pel Consell de Ministres i suposa la commutació de la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia per una altra de dos anys.
La resta de la condemna queda intacta. Així, es mantenen tant la multa econòmica com la pena d’inhabilitació per exercir càrrec públic imposada en la sentència.
El govern segueix la proposta del TSJC
L’indult s’ha concedit en els termes que havia plantejat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), responsable de la condemna dictada contra Laura Borràs.
En la resolució judicial, el tribunal va considerar que la pena de presó prevista pels delictes pels quals va ser condemnada resultava “desproporcionada i excessiva”. Per aquest motiu, ja va incloure en la sentència emesa el 2023 una petició excepcional perquè el govern estudiés una mesura de gràcia parcial.
Reaccions a la concessió de l'indult
L'entorn de Laura Borràs ha explicat a Ràdio 4 que l'expresidenta del Parlament ha conegut la decisió del govern espanyol "per la premsa".
Des de Junts, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha reaccionat a les xarxes socials assegurant que l'indult "no blanquejarà la greu injustícia" que, al seu parer, va suposar la sentència condemnatòria contra Laura Borràs. Turull considera que la mesura "no repara per res el mal ja fet" a la dirigent independentista ni a la seva família i ha remarcat que els efectes de la condemna persistiran perquè es manté la inhabilitació. El dirigent de Junts li ha traslladat també "tot el suport".
“Aquest indult no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de #LaTogaNostra en la seva sentència. I no repara per res el mal ja fet a la MHP @LauraBorras i la seva família, amb uns perjudicis que persistiran amb la inhabilitació. Tot el nostre suport a ella.… https://t.co/Fvk1HXrJND“— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 28, 2026
En canvi, des del Partit Popular de Catalunya, la diputada i portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha qüestionat la decisió de l'executiu. En una publicació a les xarxes socials, Roldán s'ha preguntat si es tracta d'un "primer pagament a Junts a canvi dels pressupostos" i ha criticat durament la concessió de la mesura de gràcia. La dirigent popular ha recordat els fets pels quals va ser condemnada Laura Borràs i ha qualificat la decisió de l'executiu de "vergonya".
“¿Primer pago a Junts a cambio de los presupuestos?— Lorena Roldán (@Lroldansu) July 28, 2026
Troceaba contratos, se inventaba conceptos y facturas, pero aquí no pasa nada. Qué vergüenza de gobierno. https://t.co/cKvgg8JGEg“
Una petició formalitzada el març del 2025
El març del 2025, el TSJC va formalitzar la petició d’indult parcial i va suspendre l’execució de la pena de presó mentre el Ministeri de Justícia n'analitzava la conveniència.
La proposta del tribunal plantejava eliminar parcialment la pena de presó, però conservar la sanció econòmica i la inhabilitació. La Fiscalia també s’havia mostrat favorable a la suspensió de l’ingrés a presó mentre es resolia la petició.
Condemnada per contractes irregulars
Laura Borràs va ser condemnada per prevaricació i falsedat documental pels contractes fraccionats de manera irregular durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
La sentència li va imposar una pena de quatre anys i mig de presó, una multa i una llarga inhabilitació per ocupar càrrecs públics. Amb l’indult aprovat ara pel govern espanyol, la pena de privació de llibertat queda reduïda a dos anys, mentre que la resta de les conseqüències penals es mantenen vigents.