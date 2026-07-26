Luis de la Fuente visita a los evacuados por los incendios: "Es una obligación y un orgullo estar aquí"

El seleccionador nacional del fútbol, Luis de la Fuente, ha visitado este domingo a los cerca de 300 evacuados por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid que permanecen alojados en el polideportivo de La Marazuela, en Las Rozas (Madrid), para trasladarles su apoyo y mostrarles la solidaridad de toda España. "Es una obligación y un orgullo estar aquí", ha asegurado.

En declaraciones al canal 24 Horas de TVE, el técnico riojano ha manifestado que "es una obligación de todos ayudar y animarles en estos trágicos momentos" y ha defendido la importancia de acompañar a quienes han tenido que abandonar sus hogares por el avance del fuego.

"Intentar hacer felices a estas personas, estar cercanos y que sientan el apoyo de toda España" es, a su juicio, la mejor forma de contribuir en una situación como la que atraviesan miles de familias afectadas por los incendios.

De la Fuente, que el pasado 19 de julio conquistó el Mundial con la selección española tras vencer a Argentina en la final, ha explicado que su objetivo era "ser partícipe de su dolor para que estén algo más tranquilos y animados".

"Lo que uno pretende es intentar hacer feliz, alegrar aunque sea unas horas, a la gente que lo está pasando tan mal", ha señalado. "Es un orgullo estar aquí, nos hace más humanos. Es el momento de darle la mayor importancia a las vidas humanas", ha añadido.

El seleccionador también ha querido enviar un mensaje de respaldo a los afectados. "Toda España está pendiente de ellos, tienen el apoyo de todo el país, el mismo que nosotros sentimos jugando al fútbol", ha afirmado.

Apoyo a los evacuados Según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), De la Fuente ha compartido la mañana con los evacuados, los voluntarios y el personal de emergencias que trabaja en el dispositivo de acogida. La Federación ha señalado que el gesto fue "profundamente agradecido" tanto por los equipos de intervención como por las personas desplazadas, que atraviesan "momentos de extrema incertidumbre". El seleccionador ha asegurado haber disfrutado de "un rato agradable y muy cariñoso con familias y niños", con la intención de "ayudar en lo que se pueda" y de "dar un chute de energía" a quienes llevan ya varios días fuera de sus casas. La RFEF además ha recordado que mantiene abiertas las puertas de su residencia oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a las familias desalojadas en situación de mayor vulnerabilidad. En el centro de acogida de La Marazuela han pasado la noche vecinos procedentes de Hoyo de Pinares, Navalagamella, Zarzalejos, Pelayos de la Presa, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Peralejo, Colmenar del Arroyo y del camping de El Escorial.