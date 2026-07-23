El Congreso convalida el decreto de ayudas fiscales y rebajas directas al carburante por la crisis en Oriente Medio

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto ley que incluye ayudas fiscales y rebajas directas al carburante por la crisis en Oriente Medio, con la abstención de PP y Podemos y sólo Vox en contra.

El segundo paquete de medidas por la guerra en Irán ya no contemplaba el IVA reducido al 10% para la gasolina y al diésel que estableció el primero (el impuesto volvió al 21% el 1 de julio), pero sí introdujo una rebaja directa del impuesto especial a los hidrocarburos. En concreto, prevé una ayuda directa de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre.

El Consejo de Ministros aprobó el texto a finales de junio y las medidas están en vigor desde entonces, pero tenían que ser convalidadas en las Cortes para mantenerse. El Ejecutivo calcula que el coste fiscal del decreto asciende a 1.825 millones de euros.

Se mantendrán o reactivarán hasta septiembre si sigue la crisis de precios El Ministerio de Economía diseñó una retirada paulatina de las medidas dado que Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo preliminar de paz, pero la tregua lleva ya 12 días rota y el precio del petróleo ha retomado el alza, hasta superar la barrera de los 100 dólares por barril de brent este jueves. Ante la posibilidad de que la crisis repunte, el real decreto introduce un mecanismo automático ligado a la inflación de junio: si el índice de precios de consumo (IPC) de la gasolina o el gasóleo sube un 15% respecto a mayo, la ayuda será de 20 céntimos por litro en agosto y de 15 céntimos por litro en septiembre. Del mismo modo, si su precio se dispara un 15% en julio, se mantendrán los 20 céntimos en septiembre. Este mismo mecanismo se aplicaría en caso de repunte del 15% del precio de la electricidad, el gas o la madera, lo que reactivaría el IVA reducido y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Dichas medidas, que se incluyeron en el primer plan anticrisis, decayeron en junio al moderarse la inflación.