El presidente libanés se reúne con Trump en Washington para presionar que Israel se retire del país árabe

El presidente libanés, Joseph Aoun, tiene previsto reunirse este martes en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para presionar que Israel se retire de su país, en la primera visita de un jefe de Estado del Líbano a la Casa Blanca en veinte años.

Aoun ha viajado a Estados Unidos mientras Israel continúa los bombardeos en el sur del Líbano y sigue demoliendo pueblos enteros que ha ocupado en la frontera, pese a la existencia de un supuesto alto el fuego. Según los últimos datos del Ministerio libanés de Sanidad, al menos 4.328 personas han fallecido por los ataques israelíes en el Líbano desde marzo pasado, cuando Israel reanudó sus bombardeos y lanzó una invasión terrestre contra lo que alega que son objetivos del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, tras el inicio de la guerra contra el régimen de Teherán a finales de febrero.

Este lunes, antes del encuentro con Trump, el Departamento de Estado anunció el comienzo de "operaciones en zonas piloto" en las localidades de Froun, Srifa y Zautar al Garbiya, en el Líbano, en cumplimiento del acuerdo marco firmado por este país, el Líbano y EE.UU. el pasado 26 de junio en un intento de pacificar la región.

El portavoz de la cartera de Exteriores estadounidenses, Thomas "Tommy" Pigott, ha señalado en un comunicado que este paso es "resultado directo" de las discusiones mantenidas la semana pasada a nivel de embajadores entre Israel y el Líbano en Roma. "Estados Unidos continuará trabajando de cerca con ambos países para implementar el (acuerdo) marco con una conclusión exitosa".

Zonas piloto para facilitar la retirada de Israel Esas "zonas piloto" son áreas de las que fuerzas israelíes deben retirarse completamente para dar paso a un despliegue de Ejército libanés, como contempla el acuerdo suscrito en junio, que también estipula el desarme de todos los grupos armados no estatales, en referencia a Hizbulá. En ese documento, Israel y el Líbano afirman el derecho del otro a existir en paz y el deseo "mutuo" de vivir en seguridad como Estados vecinos soberanos. Ambos se comprometen a participar en un proceso en que se restaure la soberanía total del Ejército libanés sobre todo el territorio del Líbano, dependiendo del desarme de Hizbulá, al tiempo que las fuerzas israelíes se repliegan de forma progresiva del sur del país árabe. Uno de los puntos más importantes es que Israel subraya que sus acciones militares en el Líbano son la consecuencia de los ataques y amenazas que supone Hizbulá, por lo que su Gobierno reconoce que el fin de dicha amenaza con el desmantelamiento y el desarme del grupo eliminará en el futuro "la necesidad" de que haya una presencia de los soldados israelíes en suelo libanés. Para preparar la cita con Trump, Aoun se reunió el lunes con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la capital estadounidense para hablar de la aplicación del acuerdo marco. Pigott explicó en un comunicado que Rubio alabó "el valor" del Gobierno libanés, bajo el liderazgo de Aoun, por su "esfuerzo determinado para reclamar la soberanía del Líbano, desarmar (a Hizbulá) y desmantelar la infraestructura terrorista y avanzar hacia la paz". El presidente libanés, Joseph Aoun (i), junto al secretario de Estado, Marco Rubio (d) el 20 de julio de 2026 Presidencia del Líbano / AFP Rubio agregó el lunes en declaraciones a los periodistas antes de partir hacia Manila para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que su encuentro con Aoun fue "muy positivo" y que espera que el presidente libanés pueda regresar a su país con "resultados positivos" para todo el pueblo del Líbano "incluyendo cristianos, suníes, chiíes, beduinos y drusos". "Él es con quien vamos a trabajar y ese Gobierno es el que debería estar a cargo en ese país", dijo el titular de Exteriores estadounidense.