Guía para proteger tu coche en vacaciones durante las escapadas a la playa y evitar daños

Las vacaciones perfectas que para muchos pasan por playa, sol y brisa marina, no lo son tanto para nuestro coche. Los mecánicos advierten de que el clima de las zonas de costa puede acelerar el deterioro del vehículo de forma drástica si no se toman las medidas adecuadas, especialmente si el automóvil está estacionado cerca de la playa en verano.

"Muchos conductores vuelven de la costa preocupados por haber lavado poco el coche, pero el verdadero problema no es estético, es mecánico", advierte Manuel Magro, formador de Mecánica y Diagnosis en Norauto. "La combinación de la humedad marina, la sal y la arena fina puede ser especialmente perjudicial. Actúa como una lija invisible que ataca desde la pintura hasta los componentes más sensibles del motor", añade.

Para evitar averías costosas y mantener el valor del coche, desde Norauto detallan cómo afectan estos elementos y qué podemos hacer para combatirlos:

El "efecto lija" de la arena y el salitre La brisa marina transporta humedad cargada de sal (salitre), que tiene un alto poder corrosivo. Si le sumamos la arena de la playa que se levanta con el viento, tenemos una mezcla que se adhiere a los bajos del coche, los pasos de rueda y los frenos. El riesgo: puede oxidar piezas metálicas expuestas y arañar la pintura o las ópticas de los faros si intentamos limpiarlo en seco. Además, la arena puede introducirse en las pastillas de freno, provocando ruidos molestos y un desgaste prematuro.

Filtros obstruidos: el coche "no respira" La arena de la playa es extremadamente fina y queda suspendida en el aire con facilidad. El riesgo: el filtro del aire del motor y el filtro del habitáculo (el del aire acondicionado) actúan como un escudo. En zonas costeras, estos filtros se saturan mucho más rápido. Un filtro de aire colapsado hace que el motor consuma más combustible y pierda potencia; un filtro de habitáculo sucio reduce el caudal del aire acondicionado y genera malos olores.

El solazo: un horno para el interior y los neumáticos Aparcar el coche a pleno sol en el aparcamiento de la playa no solo es incómodo al volver; es dañino. El interior del vehículo puede superar los 60°C en las horas centrales del día. El riesgo: los rayos UV agrietan los plásticos del salpicadero, desgastan la tapicería y pueden llegar a dañar las pantallas táctiles y los componentes electrónicos. En el exterior, el sol reseca la goma de los limpiaparabrisas (dejándolos inservibles para el otoño) y acelera el envejecimiento de los neumáticos. "Un error muy común es llegar de la playa y pasar un paño para quitar el polvo o la arena del capó. Al hacerlo, estamos rayando la capa de barniz de la pintura", explica el mecánico de Norauto. "El mejor aliado del coche en verano es una manguera a presión y un buen lavado de bajos", puntúa.