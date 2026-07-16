Delcy Rodríguez se querella contra Aldama por injurias tras relacionarla con la presunta financiación irregular del PSOE

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se querellará por injurias contra el empresario Víctor de Aldama al comunicar el abogado de este, en un acto de conciliación en un juzgado de Madrid, que no se retracta de sus palabras en relación a un supuesto sobre vinculado a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, para financiar al PSOE. El acto de conciliación se ha celebrado este jueves en la Plaza número 50 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, ante el que se han personado los abogados de Delcy Rodríguez y de Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo.

Víctor de Aldama afirmó que Delcy Rodríguez le dio un sobre presuntamente relacionado con la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

Aldama mantiene sus declaraciones El letrado del empresario ha manifestado en el Juzgado que su representado no se retracta de sus manifestaciones ante lo que los abogados del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que representa a la presidenta venezolana, han decidido presentar una querella por injurias contra Víctor de Aldama, han informado a EFE fuentes jurídicas. Aldama entregó ese sobre el pasado mes de marzo en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, investiga en una pieza secreta los pagos en efectivo en el PSOE. En concreto, los realizados de 2017 a 2024 a sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido ante la posibilidad de que algunos de ellos, como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sean constitutivos de un delito de blanqueo o fruto de una presunta financiación irregular. El comisionista ya había aludido en numerosas ocasiones en los medios a la existencia de ese sobre que, según la instrucción del caso Koldo, custodiaba su socio Luis Alberto Escolano.