Rusia detiene por unas horas al opositor Nadezhdin y lo obliga a presentarse ante un tribunal por "extremismo"
- El informe oficial lo acusa de aparecer con una foto del ahora opositor fallecido Alexei Navalny
- Vládimir Putin ha iniciado su campaña electoral con un primer acto de cara a las elecciones de septiembre
El líder de la oposición rusa, Boris Nadezhdin, que trató de postularse a la presidencia en 2024 y se estaba preparando para la campaña en las elecciones parlamentarias de septiembre, ha sido arrestado este lunes en Moscú por cargos de "extremismo". Horas después, la Policía rusa lo ha liberado, según medios rusos. Sin embargo, su salida de la comisaría viene condicionada por la obligación de presentarse el próximo 17 de julio ante el juez que estudia su caso.
A través de la red Telegram, Nadezhdin había anunciado su detención con un breve comunicado: "Llegó la policía. Me llevan a la comisaría de Dolgoprudni", un distrito de la región de Moscú. También ha indicado que será llevado a juicio.
El informe oficial presentado en su contra lo acusa de "exhibir símbolos extremistas", en relación con un video de 2023 en el que aparecía una foto del ahora opositor fallecido Alexei Navalny. Nadezhdin ha negado tal acción: "No he cometido el acto del que se me acusa. Nunca publiqué y no pienso publicar en ningún lugar una imagen con simbología extremista".
Con esta detención, el presidente ruso Vladímir Putin ha iniciado campaña electoral con un primer acto de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar en septiembre, en las que el partido del Kremlin Rusia Unida, sufriría una sangría de votos según los sondeos.
El liberal acusado de "agente extranjero"
El exdiputado liberal, que sirvió en la Duma de 1999 a 2003, había sido hasta ahora uno de los pocos críticos contra Putin que no había sido encarcelado ni se había exiliado. Con 63 años, el viernes fue declarado "agente extranjero", un término que, desde la enmienda introducida en mayo de 2024, impide a la persona concurrir a un proceso electoral.
Antes de su detención, Nadezhdin estaba reuniendo las firmas necesarias para postularse a la cámara baja del parlamento. Fue un antiguo colaborador del asesinado viceprimer ministro Borís Nemtsov durante el mandato de Borís Yeltsin (1991-1999), y uno de los pocos políticos rusos que acudió hace dos años al entierro del fallecido opositor Navalni, quien murió envenenado en prisión.
En las últimas semanas, este veterano en la política rusa contaba con una intención de voto del 15% para los comicios, con un marcado discurso en contra de la gestión militarista de la administración Putin: "El camino por el que Putin ha estado llevando al país durante todos estos años, 25 años en el poder, es un camino de militarización, aislacionismo y autoritarismo", afirmaba en un video de YouTube.
A finales de 2023, Nadezhdin lanzó una campaña presidencial para las elecciones de marzo de 2024, siendo el único opositor de Vladimir Putin y su ofensiva en Ucrania. Sin embargo, en febrero de 2024 la Comisión Electoral Central rechazó su candidatura por "irregularidades" en las 100.000 firmas que logró recoger.
Desafiante contra la administración Putin
La actual acusación contra Nadezhdin le puede acarrear un arresto de 15 días, lo que lo inhabilitaría definitivamente como candidato a un escaño en la Duma.
Según algunos expertos, el hecho de que el opositor se mostrara "desafiante" después de ser catalogado agente extranjero (llegó a considerar esta denominación como "absurda" y afirmó que no le perjudicaría) selló su destino. Nadezhdin acusó al Kremlin de intentar "excluir a los rivales más peligrosos" para garantizar "el resultado deseado".
En abril pasado, Nadezhdin comentó en una entrevista con la agencia EFE que el sistema autoritario de Putin se estaba degradando y que dos de cada tres rusos desean el fin de la guerra: "No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día", subrayó, y añadió que "la situación en el país es objetivamente cada vez peor". Y la gente confía cada vez menos en el Gobierno.