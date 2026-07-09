Un revólver personalizado y munición real: el polémico regalo del presidente turco Erdogan a los líderes de la OTAN

Una pistola con el nombre del destinatario grabado a mano en el cañón, con munición real y fabricado en Turquía. Este es el regalo que su presidente, Recep Tayyip Erodgan, ha hecho llegar a todos los dirigentes que han participado en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. La entrega se ha gestionado entre las oficinas de protocolo de cada país.

Para evitar problemas en la frontera, el estuche contiene junto al arma una carta que exime al portador de los controles de exportación.

Una caja de madera con la bandera turca y el logotipo de la OTAN guardaba la sorpresa según las imágenes distribuidas por la oficina del presidente lituano, Gitanas Nauseda.

Se trata del revólver de época Gumsay.357 Magnum, considerada una rareza, fabricado por la empresa estatal turca de armamento MKE en la década de 1.990. Una placa con una inscripción daba más detalles: "Gumsay, la primera pistola tipo revólver producida en nuestro país".

Con este gesto, Erdogan ha querido agradecer a los líderes mundiales su paso por Ankara y, de paso, promocionar la industria armamentística de su país.

El Ministerior del Interior custodia el arma entregada a España El presidente Pedro Sánchez es uno de los dirigentes que ha recibido este obsequio institucional. Fuentes del Gobierno han confirmado que, en estos momentos, el revólver se encuentra custodiado por personal del Ministerio del Interior "que será el encargado de inutilizarlo" y, a continuación, inventariarlo y almacenarlo. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha decidido dejar el arma en Ankara. El suyo incluía un kit de limpieza y 500 cartuchos, según ha confirmado Downing Street. El revólver de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya ha sido depositado en la sede del Gobierno italiano, el Palazzo Chigi. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donará el suyo a un museo militar mientras que el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, lo entregará al Museo de la Guerra en Atenas. El primer ministro belga, Bart de Wever, ha entregado el suyo a la policía del aeropuerto de Bruselas donde será custodiado en una caja fuerte. Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha dejado el arma en el despacho de aduanas en el aeropuerto de Varsovia para posteriormente guardarlo en un lugar adecuado que "sea seguro" y "se respete como regalo". Los primeros ministros de Países Bajos y Suecia han procedido de manera similar: ambos lo han depositado en sus respectivas embajadas de Ankara. Según han informado sus oficinas, el país neerlandés lo inutilizará mientras que el sueco estaba pendiente de los trámites de envío. 01.54 min La OTAN se reúne en Ankara con el objetivo de apaciguar a Trump