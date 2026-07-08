España y EE.UU., una relación comercial de 200.000 millones de euros beneficiosa para los estadounidenses

Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de romper toda relación comercial con España, no son una novedad. Ya en marzo hizo ese mismo anuncio, también como castigo por la "poca" inversión española en defensa. No hubo repercusión alguna.

El Gobierno y la propia Comisión Europea han recordado que la política comercial es una política común y se negocia en bloque.

Además el Gobierno, ha precisado que "las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre estados". Y tanto el presidente Pedro Sánchez, como el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo han destacado la predisposición del Estado a fomentarlas.

EE.UU, principal destino de las inversiones españolas en el exterior El ministro de Economía ha incidido en lo profundo e histórico de estas relaciones en el ámbito comercial y de las inversiones que suman en conjunto casi 220.000 millones de euros. Según los últimos datos oficiales, Estados Unidos es el principal destino de la inversión española en el extranjero, casi un 16%, con más de 102.700 millones de euros de stock. "Queremos seguir reforzando estas relaciones y estamos haciendo esfuerzos activos desde el Gobierno de España para impulsar la presencia de empresas españolas en Estados Unidos y viceversa", ha precisado Cuerpo y ha puesto de ejemplo que en los últimos meses el Ministerio se ha ampliado la red de Oficinas Económicas y Comerciales con tres nuevas sedes en Boston, Houston y San Francisco. El Barómetro de la Cámara de Comercio española destaca que tres de cada cuatro empresas españolas esperan aumentar su facturación en 2026, mientras que cerca de la mitad prevé elevar tanto la inversión como el empleo en el mercado estadounidense. "Todo ello pone de manifiesto la sólida implantación de las compañías españolas en la economía de Estados Unidos, donde generan 143.500 empleos en 45 estados, desarrollan infraestructuras y servicios de alto valor añadido y contribuyen al crecimiento", dice el informe. Estados Unidos se consolida como el mayor inversor extranjero en España, con 116.094 millones de euros de inversión directa productiva y unas 1.286 filiales que emplean a 200.000 personas, el doble que hace una década.

La balanza comercial desequilibrada a favor de EE.UU La balanza comercial entre ambos países está desequilibrada, pues EE.UU. vende mucho más —unos 14.000 millones de euros más— a España de lo que importa. Un total de 30.174 millones de euros es lo que llega a nuestro país desde EE.UU., mientras que nosotros le vendemos productos por valor de 16.716 millones hasta el 2025, según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). La amenaza del presidente norteamericano sí podría dificultar el acceso de empresas españolas a licitaciones públicas. Las infraestructuras, que es algo que Trump prioriza, cuentan con una gran relevancia en España. Grandes compañías de nuestro país construyen nuevas autopistas y modernizan estaciones o aeropuertos con contratos millonarios.