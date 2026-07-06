Moreno reivindica la figura de Blas Infante, padre de la patria andaluza, en un acto del que se ausenta Vox

Político, escritor y notario, el malagueño Blas Infante Pérez es considerado el padre de la patria andaluza. Así lo determinó en 1983 el parlamento autonómico para reseñar lo determinante de su papel en el proceso autonómico andaluz. Este lunes se ha conmemorado el 141 aniversario del nacimiento de este intelectual, fusilado en agosto de 1936 en una carretera de Sevilla a Carmona. La ausencia de representantes de Vox en ese acto, apenas cuatro días después que sellasen un acuerdo de Gobernabilidad el PP y Vox para hacer presidente de la Junta a Juanma Moreno, ha dejado patente las diferencias entre ambos partidos.

El Parlamento Andaluz ha sido el escenario de ese homenaje, en el que el reelegido líder del Ejecutivo autonómico ha apelado a la concordia después de que los partidos de la izquierda aprovecharan para reprocharle la entrada de Vox en el gobierno. "Blas Infante alienta la convivencia de las ideas", ha señalado Moreno en su discurso, en el que ha recordado que el Parlamento define algo "fundamental y maravilloso al mismo tiempo: diversidad y pluralidad", algo que, en su opinión, el padre de la patria andaluza defendía en su ideario.

01.52 min Homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza

Ante la presencia del resto de los portavoces parlamentarios, Juanma Moreno ha señalado que Blas Infante "destacaba la concordia y el diálogo como valores éticos" y que también apelaba a las personas "de ideas más opuestas precisamente a unirse al ideal de la democracia".

"Hoy compartimos también con Blas Infante el sueño de prosperidad, el sueño del desarrollo de nuestra tierra y el rechazo al odio", ha recalcado Moreno, quien ha insistido en "seguir mejorando" Andalucía manteniendo esa 'vía andaluza' "que habla de serenidad concordia y entendimiento".

Vox se ausenta y tilda a Blas Infante como "santón del islamismo" Como ya hicieran en ocasiones anteriores, Vox se ha ausentado de ese homenaje, incluso después del acuerdo alcanzado la pasada semana, por el que la formación tendrá una Vicepresidencia de la Junta. Los de Abascal tildan a Blas Infante como "un santón del islamismo" al que algunos "elevan a los altares". PP y Vox defienden su pacto en Andalucía mientras la oposición lo tilda de "involución" Noemí San Juan Ya en el arranque de la campaña electoral, hace dos meses, el líder de la formación, Santiago Abascal, dejó clara la postura habitual que mantiene el partido respecto a la figura de Blas Infante y criticó que "los señores del PP" defiendan "las mismas tonterías" que los del PSOE. Abascal, que llegó a calificar al presidente andaluz, Juanma Moreno, como "Juanma Moruno", habló de la "patria islamista" de Infante, "que no representa a Andalucía", y aseguró que ellos iban a defender "la Andalucía verdadera, la de Fernando III el Santo" y la de los Reyes Católicos. El dirigente de Vox lamentó que "otros" se ponen "de rodillas" ante "un personaje increíblemente elevado a la categoría de santón de esa Andalucía pretendidamente islamista de las tres culturas o las tres religiones". Esta parte del discurso, pronunciado en la plaza de un barrio obrero de Málaga, conllevó incluso gritos de "fascista" de una persona que tuvo que ser acompañada por la policía para que abandonara el lugar donde se estaba produciendo el mitin. "Ya sabía yo que esto le iba a provocar un sarpullido a alguno. Que ellos sigan adorando a los santones del islamismo", añadió Abascal.