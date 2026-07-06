Moreno reivindica la figura de Blas Infante, padre de la patria andaluza, en un acto del que se ausenta Vox
- Los de Abascal tildan a Blas Infante de "santón del islamismo" y no acuden al homenaje
- La oposición reprocha a Moreno la entrada en el Ejecutivo de Vox, que "desprecia la memoria"
Político, escritor y notario, el malagueño Blas Infante Pérez es considerado el padre de la patria andaluza. Así lo determinó en 1983 el parlamento autonómico para reseñar lo determinante de su papel en el proceso autonómico andaluz. Este lunes se ha conmemorado el 141 aniversario del nacimiento de este intelectual, fusilado en agosto de 1936 en una carretera de Sevilla a Carmona. La ausencia de representantes de Vox en ese acto, apenas cuatro días después que sellasen un acuerdo de Gobernabilidad el PP y Vox para hacer presidente de la Junta a Juanma Moreno, ha dejado patente las diferencias entre ambos partidos.
El Parlamento Andaluz ha sido el escenario de ese homenaje, en el que el reelegido líder del Ejecutivo autonómico ha apelado a la concordia después de que los partidos de la izquierda aprovecharan para reprocharle la entrada de Vox en el gobierno. "Blas Infante alienta la convivencia de las ideas", ha señalado Moreno en su discurso, en el que ha recordado que el Parlamento define algo "fundamental y maravilloso al mismo tiempo: diversidad y pluralidad", algo que, en su opinión, el padre de la patria andaluza defendía en su ideario.
Ante la presencia del resto de los portavoces parlamentarios, Juanma Moreno ha señalado que Blas Infante "destacaba la concordia y el diálogo como valores éticos" y que también apelaba a las personas "de ideas más opuestas precisamente a unirse al ideal de la democracia".
"Hoy compartimos también con Blas Infante el sueño de prosperidad, el sueño del desarrollo de nuestra tierra y el rechazo al odio", ha recalcado Moreno, quien ha insistido en "seguir mejorando" Andalucía manteniendo esa 'vía andaluza' "que habla de serenidad concordia y entendimiento".
Vox se ausenta y tilda a Blas Infante como "santón del islamismo"
Como ya hicieran en ocasiones anteriores, Vox se ha ausentado de ese homenaje, incluso después del acuerdo alcanzado la pasada semana, por el que la formación tendrá una Vicepresidencia de la Junta. Los de Abascal tildan a Blas Infante como "un santón del islamismo" al que algunos "elevan a los altares".
Ya en el arranque de la campaña electoral, hace dos meses, el líder de la formación, Santiago Abascal, dejó clara la postura habitual que mantiene el partido respecto a la figura de Blas Infante y criticó que "los señores del PP" defiendan "las mismas tonterías" que los del PSOE.
Abascal, que llegó a calificar al presidente andaluz, Juanma Moreno, como "Juanma Moruno", habló de la "patria islamista" de Infante, "que no representa a Andalucía", y aseguró que ellos iban a defender "la Andalucía verdadera, la de Fernando III el Santo" y la de los Reyes Católicos.
El dirigente de Vox lamentó que "otros" se ponen "de rodillas" ante "un personaje increíblemente elevado a la categoría de santón de esa Andalucía pretendidamente islamista de las tres culturas o las tres religiones". Esta parte del discurso, pronunciado en la plaza de un barrio obrero de Málaga, conllevó incluso gritos de "fascista" de una persona que tuvo que ser acompañada por la policía para que abandonara el lugar donde se estaba produciendo el mitin. "Ya sabía yo que esto le iba a provocar un sarpullido a alguno. Que ellos sigan adorando a los santones del islamismo", añadió Abascal.
Reproches de la oposición
Después de que Vox se ausentase del acto de homenaje a Blas Infante, los portavoces de los grupos de la izquierda han reprochado a Moreno haber permitido la entrada de los de Abascal en el gobierno andaluz.
La líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha advertido en su intervención que el andalucismo de Blas Infante "nunca fue una pose ni nunca fue una bandera para los días señalados" sino que fue "una propuesta moral y política de transformación y liberación".
Además, ha destacado la "tremenda contradicción" del PP, que "ha abierto la puerta a aquellos que asesinaron a Blas Infante, a la ultraderecha, que estuvieron y que fueron los artífices de esta situación". Ha lamentado que "vuelven discursos que desprecian la memoria, cuestionan el autogobierno, ridiculizan la historia común y reniegan del camino" que ha tomado Andalucía, y no se puede proclamar "amor por Andalucía mientras se abre la puerta a quienes nunca han creído en su autogobierno, y a quienes ridiculizan a Blas Infante", en alusión a Vox.
"Moreno Bonilla ha cambiado esa memoria democrática por una ley de concordia que deroga toda la reparación y todo el recuerdo a las víctimas", ha dicho Montero, que ha puesto en valor la figura de quien fue "asesinado por defender sus ideas" y por ser "una persona que lo que pretendía es que el andalucismo se abriera camino para quitar el hambre, para ser capaz de traer empleo, para que la tierra fuera para aquellos que la trabajaban".
Por su parte, el diputado y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afeado a Juanma Moreno, que pacte "con los padres políticos de los asesinos de Blas Infante" para formar Gobierno.
Tras la ofrenda floral al "padre de la patria andaluza" García se ha mostrado extrañado de que Moreno pacte la derogación de la Ley de Memoria Histórica, que incluye entre sus objetivos encontrar el cuerpo de Infante. "Hoy, el presidente de la Junta Andalucía lo es gracias, entre otras cosas, a pactar derogar la ley que permitiría encontrar el cuerpo de Blas Infante", ha señalado García, quien le ha preguntado a Moreno cómo iba a dar un discurso de defensa del legado de Blas Infante y la autonomía andaluza "después de pactar eso".
"El discurso del señor Moreno Bonilla ha sido que a Blas Infante lo mataron porque era muy humano", ha recordado García en alusión a la intervención del presidente andaluz. Y en contraposición, ha señalado que "lo mataron por andalucista, por ser de izquierda, por hablar de los jornaleros y por ser republicano, vamos a dejarnos de tonterías". García ha señalado a Moreno por querer "blanquear" a Vox y hacer "lo blanco, negro".
Por su parte, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha señalado que "ser andalucista hoy no consiste solo en ponerse una bandera en la solapa" y ha lamentado "haberle abierto las puertas del gobierno de nuestra patria a la extrema derecha". "Moreno Bonilla le ha dado las llaves del gobierno de la Junta de Andalucía a los herederos ideológicos de quienes fusilaron a Blas Infante. Eso no hay traje, no hay flores, ni hay actos solemnes que lo enmascare", ha afirmado.
"Resulta contradictorio homenajear su figura al mismo tiempo que se asumen planteamientos que presentan la inmigración como una amenaza", ha recalcado la diputada de Por Andalucía. Además, ha puesto el foco en la derogación de la ley de memoria democrática recogida en el pacto entre ambas formaciones. "Pisamos sobre la tierra que sirve de tumba a 50.000 andaluces que gracias a este pacto indigno no van a poder ser rescatados de esa indignidad que les persiguió en el momento de su propia muerte y van a tener que seguir esperando", ha subrayado.
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha roto con el legado de Blas Infante" tras su acuerdo de gobierno con Vox al que ha calificado como "pacto de la vergüenza".