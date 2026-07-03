Este vídeo de fajos de billetes en escombros no se registra tras los terremotos en Venezuela, es un bulo
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En redes sociales difunden un vídeo en el que se ve a una persona sacando fajos de billetes entre barro y escombros y lo presentan como si correspondiera a los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. Es un bulo. Esta grabación no guarda relación con los seísmos: circula en Internet, al menos, desde julio de 2025.
"¡Bajo los escombros del terremoto en La Guaira, aparecen caletas repletas de dólares! Esta es la razón por la cual Diosdado Cabello no está dejando ingresar a esta zona la ayuda humanitaria y a la prensa", leemos en un mensaje de X compartido más de 8.000 veces desde el 1 de julio. La publicación adjunta un vídeo de 32 segundos en el que se ve una mano enseñando a cámara billetes entre el barro mientras se escucha una música. Durante la grabación vemos rótulos que dicen: "Caleta de dinero. Billetes de US$100. Están podridos por el tiempo y la humedad".
No es un vídeo actual de los terremotos en La Guaira, es de 2025
No son imágenes recientes de la ciudad venezolana de La Guaira tras los terremotos, es un vídeo de 2025. A través de una búsqueda inversa, hemos encontrado este vídeo difundido el 29 de julio de 2025 por un perfil llamado "Galaxy Restore" en Facebook y TikTok. Se trata de una versión más nítida y en la que se escucha una voz que dice en inglés: "¡Oh, Dios mío!". Observamos también a través de su perfil de YouTube que su contenido se basa en enseñar fajos de billetes, teléfonos móviles, carteras, joyas y otros objetos de valor encontrados entre barro, escombros o montones de basura (1,2,3).
Esta misma grabación se ha compartido previamente para desinformar. En septiembre de 2025 se utilizaron estas imágenes de fajos de billetes en el barro para asegurar que se habían grabado en Punjab, India, tras las inundaciones registradas en septiembre de 2025. El verificador India Today Fact Check aclaró que la grabación era "un montaje" en el que "el audio del vídeo viral fue manipulado" y que no guardaba relación con lo sucedido en Punjab porque era anterior a las inundaciones.
El acceso a periodistas en La Guaira
Los periodistas sí han tenido acceso a La Guaira. El 28 de junio, un equipo de TVE accedió a la ciudad venezolana, epicentro del doble terremoto, desde donde informó la corresponsal Ana Jiménez para el Telediario de TVE. La enviada especial de la cadena de televisión Antena 3, María Lafalla, también realizó ese día conexiones desde allí. El 29 de junio, la periodista de TVE hizo directos desde La Guaira para el Telediario 1 y el Telediario 2 de TVE y el Canal 24 horas de RTVE. El 30 de junio, informó desde el puerto comercial de La Guaira sobre cómo habían "tenido que improvisar una morgue".
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) señaló en su cuenta de X que "el Ministerio de Comunicación suspendió por 48 horas el acceso de corresponsales internacionales a La Guaira" y que la medida respondía a "razones sanitarias y para disminuir los ruidos durante las labores de rescate". Al día siguiente, el enviado especial de RTVE Óscar Mijallo confirmó a VerificaRTVE que se había producido dicha suspensión, pero hubo quienes "pasaron en coches particulares", aseguraba. EFE informó de que la medida de suspender temporalmente el acceso a prensa internacional se trataba de una "recomendación sanitaria" según "una fuente cercana al Ministerio de Comunicación del país caribeño".
El mismo sindicato (SNTP) informó el 30 de junio de los pasos a seguir para “la acreditación para periodistas y corresponsales extranjeros” y aseguró: "Los equipos de prensa podrán desplazarse hacia La Guaira por sus propios medios, portando el brazalete de acreditación". Aunque, ese día también alertó de incidentes contra la prensa del país (1,2).
En el día de la publicación de esta noticia, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha comparecido ante los medios para actualizar la cifra de muertos, 2.595, y defender la respuesta a la catástrofe por parte del Gobierno. Ha asegurado que tuvieron que emplear las fuerzas de seguridad para repeler a grupos de personas que en medio de la emergencia querían, según su versión, "causar caos y dificultar las labores de rescate" en vez de ayudar.
La llegada de ayuda y rescatistas a Venezuela ha sido objeto de desinformación. En VerificaRTVE te hemos explicado que el Gobierno venezolano no prohibió la entrada de la asociación española USAR13 al país y que esta foto de rescatistas quejándose de que no les dejan operar está generada con IA.