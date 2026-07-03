Este vídeo de fajos de billetes en escombros no se registra tras los terremotos en Venezuela, es un bulo

En redes sociales difunden un vídeo en el que se ve a una persona sacando fajos de billetes entre barro y escombros y lo presentan como si correspondiera a los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. Es un bulo. Esta grabación no guarda relación con los seísmos: circula en Internet, al menos, desde julio de 2025.

"¡Bajo los escombros del terremoto en La Guaira, aparecen caletas repletas de dólares! Esta es la razón por la cual Diosdado Cabello no está dejando ingresar a esta zona la ayuda humanitaria y a la prensa", leemos en un mensaje de X compartido más de 8.000 veces desde el 1 de julio. La publicación adjunta un vídeo de 32 segundos en el que se ve una mano enseñando a cámara billetes entre el barro mientras se escucha una música. Durante la grabación vemos rótulos que dicen: "Caleta de dinero. Billetes de US$100. Están podridos por el tiempo y la humedad".