Cortada la línea de alta velocidad Madrid-Galicia por una caída de tensión

Cuatro trenes han quedado parados entre La Gudiña-Porta de Galicia (Orense) y Sanabria (Zamora) en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia por una caída de tensión de la catenaria. Renfe ha dispuesto un servicio de autobuses entre esas dos localidades para que los viajeros puedan continuar sus trayectos.

La ferroviaria estima que los pasajeros con destino a Madrid pueden acumular retrasos de hasta dos horas y media. La compañía está reubicando a los pasajeros de los servicios afectados con autobuses en ese tramo para que puedan completar el recorrido. También ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos.

El resto de trayectos funcionan con normalidad, ha asegurado la compañía.