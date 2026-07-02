Archivan la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por revelar la identidad de dos periodistas
- Se trata de dos trabajadores de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador
- El PSOE ha anunciado que recurrirá la decisión
El juzgado de Madrid que investigaba la causa abierta contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha decidido archivar el caso.
Rodríguez estaba acusado de revelación de datos al enviar a un chat los datos de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la compra de su vivienda particular.
Le acompañaba una foto que, según explicó el jefe de gabinete ante el tribunal, le había enviado González Amador.
El PSOE anuncia que recurrirá
La pareja de Isabel Díaz Ayuso confirmó la versión de Rodríguez en su declaración y aseguró que fue un vecino quién le había hecho llegar la imagen de los periodistas, que en 2024 habían acudido a los alrededores del domicilio cuando ellos no se encontraban allí.
Además, González Amador detalló que no conservaba las conversaciones con Miguel Ángel Rodríguez en el móvil porque borró las conversaciones tras sufrir un hackeo, así que ha aportado la imagen por otras vías.
Por el momento, se desconocen los detalles la causa del archivo y porqué la jueza ha tomado esta decisión. El PSOE ya ha anunciado que recurrirá la decisión, según ha podido saber TVE.