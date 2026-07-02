Archivan la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por revelar la identidad de dos periodistas

El juzgado de Madrid que investigaba la causa abierta contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha decidido archivar el caso.

Rodríguez estaba acusado de revelación de datos al enviar a un chat los datos de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la compra de su vivienda particular.

Le acompañaba una foto que, según explicó el jefe de gabinete ante el tribunal, le había enviado González Amador.