González Amador testifica en la causa en la que se investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelar datos de dos periodistas

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, declara este martes como testigo ante la jueza que investiga si el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, incurrió en revelación de secretos al enviar datos de periodistas a un chat, junto a una foto que aquel le envió.

El novio de Ayuso ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla en los que había sido citado a declarar a las 9:00 por la juez titular de la sección de Instrucción del tribunal de Instancia número 25 de Madrid.

Su testifical fue solicitada por el PSOE después de Miguel Ángel Rodríguez declarase que reconoció a dos periodistas del diario El País en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

En un auto dictado el pasado 26 de mayo, la jueza argumentó que para determinar de qué fuente de información parten los datos personales y de imagen de los dos periodistas afectados es "necesaria, proporcional y pertinente" tomar declaración a Gónzalez Amador como testigo.

Destacó que los informadores admitieron que la policía que les identificó "no les realizó ninguna captura de imagen", que la fotografía enviada por Miguel Ángel Rodríguez "se encuentra, claramente realizada desde una posición de altura" o que en el medio de ambos periodistas figura su imagen y reseña.