La jueza llama a declarar a la pareja de Ayuso en la causa que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por señalar a periodistas

La jueza que investiga Miguel Ángel Rodríguez —jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—por la supuesta revelación de la identidad de dos periodistas, ha citado a declarar en calidad de testigo a su novio, Alberto González Amador y además ha rechazado la petición del jefe de gabinete de Ayuso de archivar el caso.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la magistrada toma esta medida con el objetivo de averiguar "la fuente de información de los datos personales y la imagen de los dos periodistas" de El País que el jefe de gabinete de Ayuso difundió, después de que este asegurase ante el tribunal que fue la pareja de la presidenta quien le envió la foto.

La jueza, que no ha fijado la fecha de la declaración del novio de Ayuso, ha aceptado de esta forma la petición de la acusación popular que ejerce el PSOE para que se citara a González Amador al haberle señalado Rodríguez como la persona que le habría reenviado una foto de estos dos periodistas que había tomado un vecino.

Rodríguez declaró a los medios antes de declarar ante la magistrada que se enteró de la presencia de los dos informadores por un vecino "enfado porque habían molestado a su hijo", aunque posteriormente ha precisado que fue González Amador quien le pasó la foto. Fue éste, según ha insistido, el que le remitió la imagen de los informadores y no la Policía.

En el mismo auto, la jueza rechaza el resto de medidas solicitadas por el PSOE, entre ellas el análisis del dispositivo móvil de Miguel Ángel Rodríguez y la investigación de todas sus líneas de teléfono y el envío de un oficio a la Delegación del Gobierno para que informe sobre la existencia del dispositivo policial fijo en la residencia de la presidenta madrileña.

También rechaza remitir un requerimiento a Amador al objeto de que aporte al juzgado todas las comunicaciones que tuviera con el investigado el día de los hechos, al no ver "justificada" su "proporcionalidad" cuando, como queda "establecido, acreditado y reconocido no es controvertido que fue el investigado quien remitió el mensaje".