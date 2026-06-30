La lista de grandes morosos en España baja a 5.853 que deben más de 15.000 millones de euros a Hacienda

El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2025 en 5.853. Son 144 menos que en 2024 después de que hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.

De acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria la mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y el resto, personas físicas (1.111)

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