La lista de grandes morosos en España baja a 5.853 que deben más de 15.000 millones de euros a Hacienda
- El número de grandes morosos ha descendido un 2,4% a cierre de 2025
- La mayoría de deudores con Hacienda son empresas y solo algo más de 1.100 personas físicas
RTVE Noticias
El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2025 en 5.853. Son 144 menos que en 2024 después de que hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.
De acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria la mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y el resto, personas físicas (1.111)
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