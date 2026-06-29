El Gobierno buscará "un gran acuerdo" sobre vivienda en el Congreso con la prórroga de los alquileres y medidas fiscales

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este lunes la intención de buscar un "gran acuerdo" en el Congreso en materia de vivienda, con medidas como la prórroga de los alquileres y la regulación de los pisos de temporada y por habitaciones, así como medidas fiscales.

"Se trata de un texto ambicioso y transversal que ataca al problema de acceso a la vivienda de forma integral", ha afirmado la ministra, que ha diferenciado dos bloques. "Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa", ha desarrollado.

Según Saiz, su propuesta incorporará medidas defendidas por diferentes grupos a lo largo de la legislatura "para que todos puedan sentirse representados".