Operación salida: seis de cada diez conductores aplazan la reparación del coche para ahorrar

En plena ola de calor y a las puertas de la primera operación salida del verano, las cifras hablan por sí solas: más de la mitad de los conductores reconocen haber postergado la reparación o mantenimiento de su vehículo para ahorrar en medio del encarecimiento de los precios por los vaivenes geopolíticos mundiales. Y en torno al 90% ha tomado medidas para reducir el gasto en combustible, según se desprende de un estudio presentado este lunes.

El informe, elaborado por la Fundación CEA -dedicada al fomento de una movilidad segura y sostenible- junto a la empresa de neumáticos Continental, desgrana, sobre una muestra de más de 1.100 conductores, los efectos que la inflación, el auge de vehículos de gran volumen y el clima extremo, así como el incremento de una 'mentalidad de ahorro extremo', están teniendo en la seguridad vial.

La coyuntura que deja cierre del estrecho de Ormuz, por donde se transportaba el 20 % del combustible mundial hasta que comenzó la guerra de Irán a finales de febrero pasado, ha llevado a modificar la forma de conducir del 48 % de los consultados, para hacerla más eficiente mediante una conducción suave y marchas largas, mientras que un 25 % asume prestar mucha más atención al mantenimiento del vehículo, principalmente los neumáticos, para no consumir excesivo combustible.

El dato quizá más preocupante es que, mientras en el estudio de 2025 la mitad de los encuestados admitió que había pospuesto alguna reparación por motivos de ahorro; en 2026 ya lo hace seis de cada diez. El 47 % asume que solo la relega para mantenimientos menores como la estética o el aire acondicionado, mientras que el 12 % dice que, por falta de presupuesto, ha retrasado el cambio de elementos de seguridad como neumáticos y frenos y el 2 % revela que solo acude al taller si el coche deja de funcionar o no pasa la ITV. En el otro lado de la balanza, solo el 39 % reconoce hacer el mantenimiento cuando corresponde.

"Las circunstancias económicas nos han hecho que todos nos apretemos el cinturón y gastemos menos, pero creemos que ante estas grandes operaciones salida de verano, tiene que priorizarse por encima de todo, por encima de la economía, la seguridad", afirma a RTVE Noticias Rafael Fernández Chillón, presidente de Fundación CEA, en declaraciones tras la presentación del estudio.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la factura del taller no ha dejado de subir desde que empezó el año. Pero principalmente en mayo, cuando los precios se incrementaron el 3.6% respecto al mismo mes de 2025, por encima del 3,2% del índice general de la inflación.

A la pregunta de qué pesa más a la hora de mantener un vehículo, el 88 % de quienes se ponen al volante se gasta lo mínimo imprescindible en arreglos, solo cuando se ven obligados para pasar la ITV y evitar multas. Y solo un 6 % prioriza la seguridad por encima del precio.

La importancia de los neumáticos Y si de seguridad se refiere, los neumáticos se tornan una pieza clave en un momento marcado por los cada vez más comunes fenómenos meteorológicos extremos. España enfrenta esta semana su primera ola de calor del verano. El riesgo de reventón del neumático por las altas temperaturas es el peligro más reconocido por los usuarios de forma casi unánime (el 91%) y ante situaciones de 'aquaplanning' por lluvias torrenciales, la mayoría, el 87%, reaccionaría de manera correcta al reducir la aceleración progresivamente. Pero ojo: "Hay un dato que nos ha chirriado mucho es que el 75% de los conductores dice que no revisa los neumáticos salvo que le salte el testigo automático del coche que dice que hay mala presión. Nosotros sugerimos y pedimos que el neumático se revise la presión por lo menos once veces al mes", indica Fernández Chillón. Cabe destacar que mantener la presión correcta de los neumáticos puede mejorar la eficiencia del combustible hasta un 3%. La revisión del coche para las vacaciones de verano: desde 150 euros y con lista de espera en el taller mecánico CARMEN MORALES PUISEGUR Asimismo, seis de cada diez usuarios tienen como criterio principal elegir siempre marcas premium reconocidas para los componentes más críticos como los neumáticos, pese a que suponga un desembolso mayor. Y siete de cada diez prioriza la calidad o la confianza oficial por encima del precio más barato cuando decide llevar a cabo una revisión. "Recomendamos activamente elegir una marca premium o una marca de calidad porque al final el neumático es el único elemento de cualquier vehículo que está en contacto con el asfalto. Por tanto, la elección del neumático, llevarlo en las presiones adecuadas y sobre todo también prestarle la atención que tiene, no solo en el momento que ocurre algo, sino durante toda la vida y durante todo el uso del neumático, es vital si queremos tener un entorno cada vez más seguro, la movilidad", explica Alberto Muñoz, director de comunicación y relaciones públicas de Continental. Y advierte de los riesgos de poner poca atención en un vehículo antiguo: "Cuanto más antiguo es tu coche, los elementos realmente que son de seguridad, como pueda ser un neumático o un freno es donde tienes que poner mucho más foco. Invertir un poquito más, porque a la larga es lo que puede marcar la gran diferencia, sobre todo cuando hablamos de seguridad, no solo tuya, sino que alrededor de todos nosotros van otros otros vehículos". Tres de cada cuatro conductores admite que, aunque ha oído hablar de los neumáticos “All-Season o todo tiempo", de gran efectividad tanto para el verano como para el invierno, desconoce cuáles son las ventajas reales de estos frente al calor o las lluvias intensas. En cuanto a la sensibilización ecológica, el precio sigue siendo una barrera infranqueable y el 88% de los encuestados reconoce no estar dispuesto a asumir ningún incremento en la factura por motivos medioambientales al comprar un neumático. Seguridad vial en Radio 5 Seguridad Vial - 39 fallecidos por anomalías en neumáticos durante 2024 - 15/02/26 Escuchar audio