Mohamed Esqueta reivindica la acogida de adolescentes tras crecer en un centro de protección de Melilla

Mohamed Esqueta Albert llegó a Melilla desde Marruecos cuando tenía 5 años. Pasó parte de su infancia en el centro de protección Gota de Leche y años después regresó al mismo lugar para realizar sus prácticas de Integración Social. Ahora, con 21 años, acaba de publicar Sin miedo, un libro con el que pretende abrir una conversación sobre la realidad de muchos menores tutelados y sobre una cuestión que considera poco visible: la acogida y adopción de adolescentes.

"Todos prejuzgamos a cada rato. Yo creo que la figura del menor en los centros tiene un prejuicio bastante claro, tiene una etiqueta, y yo querría que desapareciera", explica. La historia de Mohamed cambió cuando una familia melillense comenzó a acogerlo los fines de semana y durante las vacaciones. Con el paso de los años llegó la acogida permanente y posteriormente la adopción. "Todos los niños se merecen una oportunidad. No puedes, por ser más grande o más pequeño, cerrarle las puertas", defiende Aitor Esqueta, su padre.

Una realidad menos conocida La familia considera que la acogida de adolescentes sigue siendo una realidad poco conocida, a pesar de que muchos menores continúan necesitando apoyo y referentes cuando ya han dejado atrás la primera infancia. "No solo los bebés necesitan unos padres", resume Patricia Albert, su madre. El proceso se prolongó durante años y estuvo marcado por distintos trámites administrativos. La familia recuerda especialmente la incertidumbre de los meses previos a que Mohamed alcanzara la mayoría de edad. "Cumplía los 18 años y pasaba de ser un menor en acogimiento a ser un adulto indocumentado", explica Albert.