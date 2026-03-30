Ahmed, extutelado en Melilla: "Dormíamos seis en una habitación de cuatro camas"

Ahmed, nombre ficticio para proteger su identidad, tiene 18 años, es de Marruecos y llegó a Melilla en 2022 tras entrar de forma irregular por vía terrestre. Desde entonces y hasta hace cuatro meses ha vivido en el centro de menores La Purísima, uno de los principales recursos de acogida de la ciudad. "Una habitación pequeña, con cuatro camas, y dormíamos seis", explica. "La puerta del servicio no hay y las ventanas no cierran".

Su testimonio coincide con lo recogido en un expediente de la Ciudad Autónoma, que describe el edificio como "muy deteriorado" y señala "condiciones de salubridad y seguridad que no cumplen con los requisitos que la normativa requiere". El documento añade que varias inspecciones obligatorias han resultado "desfavorables" debido a las deficiencias detectadas, algunas de ellas "con carácter de causar situaciones de inseguridad" tanto para los menores como para los trabajadores del centro.

Deficiencias en el edificio y avisos previos El estado de las instalaciones ha sido objeto de advertencias en los últimos años. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública señalan que el centro se lo encontraron "muy desgastado" cuando volvieron al Gobierno en 2023. Sin embargo, el Comité de Empresa asegura que ha trasladado de forma reiterada problemas relacionados con el mantenimiento, desde fallos en ventanas hasta incidencias en el saneamiento o riesgos eléctricos. "Se echan la culpa unos a otros pero nadie soluciona nada, las deficiencias siempre han estado", lamenta Ana Marco Sánchez, secretaria del Comité de Empresa. Dentro del centro, Ahmed describe también dificultades en el uso cotidiano de los servicios: "Los baños están sucios, hay agua en el suelo y la ducha es con agua fría", señala. Estado del centro de menores La Purísima de Melilla. (Imágenes cedidas por la ONG Mec de la Rue). 8 Fotos 1 / 8 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Estado del centro de menores La Purísima de Melilla 28.03.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Estado del centro de menores La Purísima de Melilla 28.03.2026











Antes de la licitación de las obras, la Fiscalía de Menores había solicitado "reparar los desperfectos existentes en las instalaciones y edificios del Centro de Acogida de Menores 'La Purísima Concepción'". A esa petición se sumó la Dirección General del Menor y la Familia, que reclamó una "reforma integral" tras detectar daños adicionales en el edificio.