Al menos 537 presos han muerto en cárceles salvadoreñas bajo el régimen de excepción de Bukele

La cifra de presos muertos en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, se ha elevado al menos a 537, según ha informado este miércoles la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

"La crisis humanitaria en El Salvador es imparable. Durante 52 meses bajo el régimen de excepción, al menos 537 personas han muerto bajo la custodia del Estado sin haber sido vencidas en juicio", ha publicado en X el SJH, nacido en el contexto de este régimen y que brinda asesoría legal gratuita a familiares de personas detenidas.

La organización señala que "lo que es aún más alarmante es que el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros, y sus vidas se apagaron en un contexto de total impunidad". "La cifra real podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos. Como sociedad civil, no podemos guardar silencio ante lo que constituye una posible violación sistemática de los derechos humanos", acota el informe.

¿Dónde y por qué mueren los reos? Según ha dicho en otras ocasiones el SJH, las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 92.000 detenidos bajo este régimen y que en su gran mayoría no tienen condenas, mientras que poco se conoce de la reconocida cárcel del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot). De acuerdo con un informe del SJH divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32% de los casos reportados. El informe, que recaba "las versiones de familiares", ya que la información oficial se encuentra bajo secreto, indica que el 31,8% de los casos fueron "muertes violentas", mientras que un 31,6% de las personas habría fallecido por "falta de atención médica por enfermedades". Un informe denuncia presos hacinados en El Salvador y una cárcel de alta seguridad a un tercio de su capacidad