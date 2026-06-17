El PSOE denuncia en Anticorrupción la filtración a The Objetive de documentos de una causa secreta

El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto delito de revelación de secretos tras la publicación de varias noticias en 'The Objective' que contienen información sobre una investigación judicial que estaba declarada secreta relativa a la financiación del partido.

Según un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el PSOE asegura que dos reportajes publicados recientementes por el medio digital "en el cuerpo del texto se remite a la investigación judicial y se dice que la misma ha incorporado nuevos elementos analizados por la UCO". Concretamente, se detallan facturas de pagos en metálico por parte del partido que tiene su sede en la calle Ferraz.

A juicio de la defensa del PSOE, 'The Objective' "se remite reiteradamente al marco de dichas diligencias y a la labor que en el seno de las mismas estarían realizando los agentes de la UCO, según su propia información. Todo ello naturalmente adobado con la interpretación de unas supuestas conclusiones -que no sabemos si partirían de la UCO, del medio que las publica o de ambos- que demostrarían la financiación ilegal", han añadido en el escrito dirigido a Anticorrupción.

El PSOE esgrime en el escrito que ambos reportajes del medio digital se apoyan en "fuentes de la investigación", pero el secreto de dicha pieza separada del caso Leire se acordó "para todas las partes personadas a excepción del Ministerio fiscal por el plazo de un mes. Posteriormente se han ido acordado sucesivas prórrogas, manteniéndose el secreto a día de hoy", han defendido.

"The Objective reconoce, sin rubor que la información con los documentos que publica proceden de "la pieza abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en diciembre para investigar los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2021. Es decir de la pieza secreta", justifica el PSOE.

Por ello, como el secreto "alcanza a las partes personadas, la filtración que se reconoce solo puede venir de algún funcionario público adscrito a alguno de los órganos que tienen acceso franco a dicha pieza. No estamos pues ante uno de los supuestos, por desgracia frecuentes, de filtraciones de actuaciones sumariales a las que tienen acceso todas las partes personadas, lo que dificulta la investigación de su autoría. Estamos, de ser cierto lo publicado, ante una filtración cuyo origen el propio medio sitúa en "fuentes de la investigación" y que procede de una causa judicial declarada secreta (con secreto interno, que alcanza a todas las partes personadas, excepto al Fiscal)", han apuntado como conclusión en el escrito de cinco páginas dirigido a Anticorrupción.

"Así pues, estaríamos ante un hecho que aparentemente presenta todos los indicios de constituir un delito de revelación de secretos por funcionario público [...] En dicho delito habría participado el medio The Objective, al publicar la información revelada con pleno conocimiento y conciencia de que la misma proviene de un expediente judicial declarado secreto - como el mismo medio señala -", concluye el PSOE.