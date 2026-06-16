Cae el número de trabajadores afectados por un ERE mientras aumentan los costes laborales durante el primer trimestre

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) ascendió en Asturias entre enero y mayo a 868, lo que supone un descenso del 16,9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Esta bajada se produce a pesar de que el número de expedientes aumentó desde los 25 de los cinco primeros meses del año pasado a los 62 del mismo periodo del presente ejercicio. Del total de trabajadores 645 se vieron afectados por 43 expedientes de suspensión, 137 en 7 de cierre definitivo parcial, 64 en otros 74 de cierre total y 22 en 5 de reducción de jornada. Durante el pasado año, el número de trabajadores afectados por un ERE en Asturias subió un 150,7 por ciento respecto a 2024 hasta 4.773 en un total de 91 expedientes.

Costes laborales

El coste laboral por trabajador y mes repuntó en Asturias en el primer trimestre un 1,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Es la subida más moderada del país frente al incremento medio nacional del 4,9 por ciento, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asturias registró un coste laboral de 2.940,74 euros por trabajador y mes, el octavo importe más elevado entre las comunidades autónomas aunque por debajo de la media nacional de 3.278,01 euros. El coste salarial (que incluye salario base, complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos) subió en Asturias un 0,7 por ciento en tasa interanual hasta 2.115,99 euros.

La estadística del INE también refleja que en Asturias hay 1.788 vacantes lo que supone el 1,1 por ciento del total nacional. Entre los motivos que alegan las empresas asturianas que no tienen vacantes, el 89,7 por ciento dice que no se necesita ningún trabajador más, mientras que el 4,9 por ciento alude al elevado coste de contratación y el 5,4 por ciento señala otros motivos.

En España el coste sube un 4,9%

En el conjunto del país el coste laboral de las empresas aumentó un 4,9 % en el primer trimestre de este año hasta los 3.278 euros por trabajador y mes. Es el valor más elevado para este periodo desde que arrancó la serie en el año 2000 tras encadenar 21 trimestres al alza.

Por comunidades, Cantabria, País Vasco y Cataluña presentaron los mayores aumentos del coste laboral este trimestre, mientras que Asturias, Illes Balears y Andalucía registraron los menores incrementos.