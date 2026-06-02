Asturias reduce el paro un 2,3% y baja de los 50.000 desempleados

El paro registrado en las oficinas de empleo bajó en Asturias en mayo en 1.160 personas respecto a abril, un 2,30 por ciento, el quinto mayor recorte entre las comunidades autónomas, lo que dejó la cifra de desempleados en el Principado en 49.320, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, Asturias ganó 2.791 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del empleo del 0,70 por ciento, hasta 399.421 trabajadores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Descenso en todos los sectores El paro bajó de nuevo en todos los sectores, especialmente en el sector servicios, con un recorte de 970 desempleados, hasta 36.543; en la industria bajó en 105, hasta 3.359; en la construcción, en 64, hasta 3.252, y en la agricultura, en 13, hasta 801, mientras que entre el colectivo sin empleo anterior lo hizo en 8 personas, hasta 5.365. El paro bajó algo más entre las mujeres, en 603 desempleadas, hasta 29.033, mientras que entre los hombres lo hizo en 557, hasta 20.287. Entre el colectivo extranjero el paro bajó en mayo en 171 personas, aunque en el último año subió también en 171, hasta 5.398 desempleados.

Cae la contratación Respecto a la contratación, en mayo se firmaron en Asturias 19.699 contratos de trabajo, un 1 por ciento menos que en abril y un 4,78 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado, de los que 5.965 fueron indefinidos y 13.734, temporales. La contratación indefinida bajó un 8,22 por ciento respecto a abril y un 1,13 por ciento en relación a mayo del año pasado, mientras que la temporal repuntó un 2,51 por ciento mensual y un 6,28 por ciento en tasa interanual. En el acumulado de los cinco primeros meses del año se firmaron en Asturias 94.209 contratos, de los que el 32,99 por ciento fue de carácter indefinido y el 67,01 por ciento restante, temporal.