Ai Weiwei cuestiona el sistema del arte contemporáneo en el MUSAC

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León despliega tres exposiciones temporales que se pueden disfrutar este verano, entre ellas una muestra colectiva que parte de la donación de Ai Weiwei del cuadro El 3 de mayo (2023) titulada Casi sistemas, Pabellón de escultura de Ana Laura Aláez y Lugar del elogio de Carlos León.

En la exposición colectiva con fondos de la colección del MUSAC, acompañan al artista chino el fotógrafo Joan Fontcuberta, Julieta Aranda, Lara Favaretto, Piero Golia, Candida Höfer, Julie Mehretu, Mitsuo Miura, Ian Monroe, Pedro Mora, Vik Muniz y Julian Opie.

Comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya, Casi sistemas analiza el modo de producción de las obras de arte. Ai Weiwei utiliza ladrillos de plástico de juguete, pero se remonta a la impresión con tipos móviles de madera durante la dinastía Song en torno al año 1000 en una obra que dialoga con Goya y que ya se vio en la retrospectiva de 2024 en León.

El uso de procesos de producción hace que se puedan desarrollar amplias series y que las obras se puedan replicar, sin necesidad de la mano del artista, al seguir una fórmula preestablecida. Estas estrategias han definido parte del modelo creativo de las últimas décadas, que refuerza la noción de estilo e incide en la idea de atribución artística, a la vez que el acto creativo se diluye en el estudio del artista.

'Gummo II' de Lara Favaretto, 2007. MUSAC

En las obras seleccionadas, se cruzan sistemas autónomos y dependientes, metodologías cerradas y procesos abiertos. La reordenación del caos y la reinterpretación de la historia se ofrecen como dos vías de análisis de la cultura contemporánea con piezas realizadas en un arco temporal que va desde 1990 hasta 2023 e incluye pintura, escultura, instalaciones o fotomontajes.

'Googlerama, Tsunami 2005', fotomontaje con imágenes disponibles en internet. FOTO: Joan Fontcuberta

Ana Laura Aláez El MUSAC vuelve a presentar una de las obras más monumentales de su colección: Pabellón de escultura, Refugio e intemperie. Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964) dedica esta construcción a sus antepasados y reconoce la impronta de su origen en su trabajo. La creadora vivió periodos de su niñez en una comarca de León, en la que un pedazo de la historia aún no está del todo visible. En la instalación, formada por 32 planchas de aluminio, convergen escultura y arquitectura a través del vacío como material. El espacio de la sala 6 vibra con el recuerdo de aquellos lugares que un día dejaron de ser seguros, y la artista lo subraya en estos tiempos convulsos, pues la búsqueda de una morada arranca con la lucha por la supervivencia. 'Pabellón de escultura' de Ana Laura Álaez, 2008. MUSAC Un eco de experiencia vital traspasa la obra, en el metal rebota la huella de lo vivido con una tensión entre contenedor y contenido donde el hecho artístico deviene un acto de resistencia y transformación. Aláez busca en el arte una guarida para enfrentarse a la complejidad de la naturaleza humana, con todas sus contradicciones. Algunos de estos movimientos internos se traducen en los múltiples quiebros y uniones de Pabellón de escultura. Cultura con Ñ Cultura con Ñ - Abre temporada el MUSAC con Carlos León y Ana Laura Aláez - 11/06/26 Escuchar audio