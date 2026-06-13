Viktor Orbán, reelegido como líder de su partido Fidesz a pesar de la histórica derrota electoral

El ex primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha sido reelegido este sábado como presidente del partido Fidesz, en el primer congreso de esta formación tras la histórica derrota sufrida en las elecciones legislativas de Hungría el pasado abril contra el partido conservador Tisza.

Orbán, elegido para un período de un año, ha afirmado ante los delegados del partido, reunidos en Budapest, que "nunca" se rendirá y que aunque Fidesz por ahora no es una formación exitosa, deberá recuperarse y renovarse en los próximos meses.

A pesar de que en el congreso de Fidesz se oyeron algunas voces críticas, el único candidato que se ha presentado para presidir el partido fue una vez más Orbán, por lo que no tenía al final ningún rival. Ha obtenido de 729 votos de delegados a favor de su reelección, ninguno en contra y ocho abstenciones.

El congreso del Fidesz se ha realizado dos meses después de la derrota histórica del partido, cuando el líder de Tisza, Péter Magyar, puso fin a la 'era Orbán' tras 16 años.

El retorno al poder de Orbán parece cada vez más imposible después de que el Tisza presentara hace unos días al Parlamento un proyecto de ley que limita los mandatos de los primeros ministros. La enmienda, con carácter retroactivo, establece que los primeros ministros en Hungría solo podrán estar en el poder durante dos mandatos de cuatro años.

Antes de las elecciones, el grupo parlamentario del Fidesz contaba con 133 escaños de los 199 en total, mientras que en el Parlamento actual tiene solo 52, frente a los 141 de Tisza.

“El responsable de los errores estratégicos soy yo y no otros”, ha reconocido Orbán ante los delegados. Según el ultranacionalista, el Fidesz “no está aún preparado para ser un partido opositor exitoso”, por lo que deberán trabajar mucho en los próximos meses, para “estar listos para cuando el gobierno (de Magyar) fracase y la gente se harte de ellos”.

Orbán dirige el Fidesz desde 1993, con la excepción de tres años entre 2000 y 2003, y ha estado en el poder durante cinco mandatos, cuatro de ellos consecutivos, entre 2010 y 2026.

El ultranacionalista, que ha servido de inspiración a los conservadores de derecha de toda Europa y Estados Unidos, ha afirmado que “la UE actualmente significa el mayor peligro a la Hungría soberana”.