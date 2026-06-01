Magyar amenaza con enmendar la Constitución para destituir al presidente de Hungría, aliado de Orbán, si no dimite

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha amenazado este lunes con enmendar la Constitución para destituir al presidente del país, Tamás Sulyok, un aliado de su predecesor en el cargo, Viktor Orbán, si no dimite voluntariamente.

"Si Tamás Sulyok no renuncia de su cargo como presidente de la República, el partido Tisza enmendará la Constitución", ha dicho Magyar en una rueda de prensa delante del Palacio Sándor en Budapest, residencia oficial del presidente, tras reunirse con Sulyok.

El partido Tisza, liderado por Magyar, ganó las elecciones legislativas del pasado 12 de abril, obteniendo una mayoría de dos tercios en el Parlamento de Hungría, que pusieron fin a 16 años de Gobierno del ultranacionalista Orbán.

Desde entonces, Tisza sostiene que el pueblo húngaro le ha otorgado un mandato para desmantelar la red clientelista de Orbán, lo que supone la destitución de los altos cargos nombrados por el ex primer ministro.

El choque con Sulyok comenzó la misma noche electoral, cuando Magyar exigió en su discurso de la victoria su dimisión y la de varios responsables vinculados a la antigua Administración de Fidesz, el partido de Orbán, como algunos jueces del Tribunal Constitucional o el presidente de la Oficina Auditora del Estado.

Unas instituciones bajo la influencia de Orbán El nuevo primer ministro conservador y Tisza defienden que algunas instituciones claves del Estado se convirtieron una extensión política del Gobierno de Orbán, por lo que sus responsables deberían dimitir. Por ello, Magyar había dado de plazo hasta ayer, 31 de mayo, para que el jefe de Estado y otros altos cargos, como el fiscal general, Gábor Bálint Nagy, renunciaran. Sin embargo, en un vídeo publicado en Facebook, Sulyok afirmó ayer que quería continuar colaborando con el nuevo Gobierno y que iba a respaldar la legislación para que Hungría reciba fondos bloqueados por la Unión Europea. El presidente ha apuntado este lunes en un mensaje en la misma red social que en su encuentro con Magyar le ha insistido que "el Gobierno interpreta el papel constitucional de la Presidencia de la República, según expectativas políticas unilaterales que difieren de la Constitución" "He reiterado que esto no es una razón constitucional para mi dimisión y que en cumplimiento de mi juramento de defender y hacer cumplir la ley fundamental no puedo atender la solicitud", ha escrito. En su comparecencia ante los medios, Magyar ha detallado que durante su conversación con Sulyok le ha dicho que que si no dimite de forma voluntaria pedirá a Tisza que inicie los procedimientos necesarios para destituirlo. A su juicio, es necesario que la Presidencia del país recupere su autoridad tras "haber sido dañada por su silencio y omisiones en los últimos años, así como por sus decisiones inaceptables".