La Hungría de Magyar abraza la UE con un acuerdo que desbloquea más de 16.000 millones euros

La Hungría del primer ministro Peter Magyar ha formalizado este viernes su acercamiento a la Unión Europea (UE), tras la era de su predecesor de ultraderecha Viktor Orbán, con un acuerdo político que permite el desbloqueo de 16.400 millones de fondos europeos a cambio de una serie de reformas en ámbitos como la lucha contra la corrupción.

Magyar, conservador y europeísta, escenificó esta "vuelta" a Europa con una visita a Bruselas, donde se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, tres semanas después de haber asumido el cargo tras haber ganado las elecciones celebradas el pasado 12 de abril ante su antecesor Orban.

"El 12 de abril permanecerá en nuestra memoria por largo tiempo. Ese pueblo húngaro tomó el futuro en sus manos, hizo una elección clara, escogió Europa y la democracia. Eligieron volver al corazón de nuestra Unión, a donde pertenecen", ha comenzado Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta tras su encuentro.

La UE alaba el trabajo del Gobierno de Magyar La responsable europea ha alabado el desempeño del nuevo Gobierno húngaro, que considera que se ha movido "con rapidez y determinación" para cumplir con las promesas de recuperación de la economía, luchar contra la corrupción y establecer el imperio de la ley. Magyar ha subrayado que una de sus promesas más importantes durante la campaña electoral fue desbloquear los miles de millones de fondos europeos congelados y ha arremetido contra el Ejecutivo de su predecesor. "Hemos oído en varias ocasiones las objeciones del Gobierno anterior de que las cosas no se podían hacer. Mintieron al pueblo húngaro, mintieron sobre la Unión Europea, Viktor Orbán y sus amigos mintieron sobre las instituciones europeas, mintieron sobre las razones reales del bloqueo de los fondos europeos", ha afirmado el responsable político, que ha apuntado a la "corrupción" como el motivo real por el que la UE no podía aprobar la descongelación de dichos fondos. El conservador Péter Magyar arrolla en Hungría y pone fin a 16 años de hegemonía política de Orbán Sara Gómez Armas "Desde el principio he dicho que si Hungría acepta las medidas anticorrupción —ha seguido—, si creamos la oficina de recuperación de activos, si aumentamos las prerrogativas de la Autoridad de Integridad o si acatamos las normas contra el nepotismo, entonces creo que esos fondos llegarán a Hungría y eso es todo lo que teníamos que hacer".