La Hungría de Magyar abraza la UE con un acuerdo que desbloquea más de 16.000 millones euros
- La UE desbloquea los fondos a cambio de reformas en la lucha contra la corrupción
- Descongelar esos fondos fue una de las promesas electorales de Magyar
La Hungría del primer ministro Peter Magyar ha formalizado este viernes su acercamiento a la Unión Europea (UE), tras la era de su predecesor de ultraderecha Viktor Orbán, con un acuerdo político que permite el desbloqueo de 16.400 millones de fondos europeos a cambio de una serie de reformas en ámbitos como la lucha contra la corrupción.
Magyar, conservador y europeísta, escenificó esta "vuelta" a Europa con una visita a Bruselas, donde se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, tres semanas después de haber asumido el cargo tras haber ganado las elecciones celebradas el pasado 12 de abril ante su antecesor Orban.
"El 12 de abril permanecerá en nuestra memoria por largo tiempo. Ese pueblo húngaro tomó el futuro en sus manos, hizo una elección clara, escogió Europa y la democracia. Eligieron volver al corazón de nuestra Unión, a donde pertenecen", ha comenzado Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta tras su encuentro.
La UE alaba el trabajo del Gobierno de Magyar
La responsable europea ha alabado el desempeño del nuevo Gobierno húngaro, que considera que se ha movido "con rapidez y determinación" para cumplir con las promesas de recuperación de la economía, luchar contra la corrupción y establecer el imperio de la ley.
Magyar ha subrayado que una de sus promesas más importantes durante la campaña electoral fue desbloquear los miles de millones de fondos europeos congelados y ha arremetido contra el Ejecutivo de su predecesor.
"Hemos oído en varias ocasiones las objeciones del Gobierno anterior de que las cosas no se podían hacer. Mintieron al pueblo húngaro, mintieron sobre la Unión Europea, Viktor Orbán y sus amigos mintieron sobre las instituciones europeas, mintieron sobre las razones reales del bloqueo de los fondos europeos", ha afirmado el responsable político, que ha apuntado a la "corrupción" como el motivo real por el que la UE no podía aprobar la descongelación de dichos fondos.
"Desde el principio he dicho que si Hungría acepta las medidas anticorrupción —ha seguido—, si creamos la oficina de recuperación de activos, si aumentamos las prerrogativas de la Autoridad de Integridad o si acatamos las normas contra el nepotismo, entonces creo que esos fondos llegarán a Hungría y eso es todo lo que teníamos que hacer".
Hungría debe reformas estructurales contra la corrupción
Von der Leyen ha precisado que Hungría debe hacer "reformas estructurales" para luchar contra esa lacra y ha acordado establecer "una arquitectura robusta". En ese contexto, la presidenta de la CE ha revelado que el país ha decidido unirse a la oficina de la Fiscalía Europea para salvaguardar los fondos europeos en el futuro y está revisando la legislación para frenar el fraude y proteger el dinero de los contribuyentes. "Hay fuertes indicios de que Hungría está pasando de página", ha resumido la política alemana.
En el apartado de inversiones, ambas partes han encontrado puntos en común para desbloquear los llamados fondos Next Generation de la UE para Hungría y destinarlos a sectores clave como la energía, la vivienda y el transporte.
Así, la presidenta ha confirmado que hay 10.000 millones de euros desbloqueados de Next Generation UE, a los que se sumarán 4.200 millones condiciones de los fondos de cohesión y de 2.200 para proyectos académicos.
Además, "hemos hecho un gran progreso en la protección de derechos fundamentales en Hungría, en concreto en la libertad académica", ha destacado Von der Leyen.
Sobre el pacto migratorio, la presidenta de la CE ha remarcado que ambas partes trabajan "muy de cerca" para que este acuerdo se implemente en Hungría y existan las mismas condiciones en todo el espacio europeo, ante lo que Magyar ha subrayado que "no va a haber campamentos para inmigrantes en Hungría".
Durante el mandato de Orban, Hungría rechazó aplicar el pacto europeo de migración y asilo, que establece cuotas obligatorias, al alegar que violaba la soberanía nacional.