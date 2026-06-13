Militares se manifiestan ante el Congreso para pedir subidas de sueldo y ser reconocidos como profesión de riesgo

Medio centenar de militares de tropa y marinería, apoyados por familiares y otras asociaciones de guardias civiles y policía nacional, se han concentrado ante el Congreso de los Diputados para pedir mejoras laborales y salariales que "dignifiquen" su profesión y el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha convocado esta manifestación para recordar que son un colectivo que garantiza la seguridad del país pero tiene bajas retribuciones, precariedad laboral y mucha temporalidad.

"Llevamos ocho años saliendo a la calle a pedir algo que a cualquiera que se le diga se le cae la cara de vergüenza porque no estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo dignidad. Un soldado marinero en España gana 1.326,90 euros al mes", ha recordado a Efe el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, que ha añadido que "en el día de puertas abiertas del Congreso, tendrían que abrir las puertas a los militares".

En un acto en la Plaza de las Cortes, los concentrados han ondeado banderas de España y han pedido "dejar los colores políticos" para que el Congreso actualice el reglamento de retribuciones y apruebe una ley única de carrera militar que contemple una formación inicial que otorgue titulación oficial de grado medio para la tropa y marinería.